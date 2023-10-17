Больной шизофренией подросток изрезал одноклассника ножом прямо на уроке

В Ижевске восьмиклассник трижды ударил одноклассника ножом прямо на уроке. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Удмуртия, пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. Сейчас на месте работают следователи, возбуждено уголовное дело.

"Следственным отделом по Устиновскому району города Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как пишет SHOT, всё произошло днём 17 октября в школе № 50 на улице 40 лет Победы. Во время урока английского языка 14-летний подросток молча достал из портфеля нож и напал на одноклассника со спины. По данным телеграм-канала, школьник состоит на учёте с диагнозом "шизофрения". Кроме того, по словам одноклассников и учителей, оба подростка сильно конфликтовали последние два года. Ситуация неоднократно обсуждалась на родительских собраниях и преподавательских советах, но в полицию никто не обращался. Также известно, что мать пострадавшего ребёнка работает помощником районного судьи в Ижевске.