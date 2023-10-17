Завидовавший успеху однокурсника студент-повар хотел зарезать его в колледже

В Екатеринбурге 18-летний студент кулинарного колледжа хотел зарезать однокурсника и пришёл на занятия с огромным тесаком. Однако ему не позволили довести задуманное до конца и отобрали холодное оружие. Об этом сообщает SHOT. Инцидент произошёл в техникуме индустрии питания и услуг "Кулинар".

Одного из студентов раздражало, что его однокурсник готовит лучше, чем он. Из зависти он решил зарезать молодого человека. Третьекурсник взял с собой большой нож и отправился в колледж. Однако тесак заметили и забрали. Студента задержали, его доставили в психиатрическую больницу.