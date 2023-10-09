Вместе делали ремонт: В московской квартире мужчину зарезал 18-летний знакомый

В квартире жилого дома в Москве было обнаружено тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Труп мужчины с множественными ножевыми ранениями был найден в жилище на Зелёном проспекте. По предварительным данным, москвича убил его 18-летний знакомый. Подозреваемый уже задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По информации столичного главка СК РФ, злоумышленник вместе с погибшим делал ремонт в квартире.

Орудие убийства мужчины в Москве. Фото © t.me / moscowproc