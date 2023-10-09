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9 октября, 08:24

Вместе делали ремонт: В московской квартире мужчину зарезал 18-летний знакомый

В квартире в Москве зарезали 49-летнего мужчину

<p>Мужчину зарезали в квартире в Москве. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/3026" target="_blank" rel="noopener noreferrer">moscowproc</a></p>

Мужчину зарезали в квартире в Москве. Обложка © t.me / moscowproc

В квартире жилого дома в Москве было обнаружено тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Труп мужчины с множественными ножевыми ранениями был найден в жилище на Зелёном проспекте. По предварительным данным, москвича убил его 18-летний знакомый. Подозреваемый уже задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По информации столичного главка СК РФ, злоумышленник вместе с погибшим делал ремонт в квартире.

Орудие убийства мужчины в Москве. Фото © t.me / moscowproc

Орудие убийства мужчины в Москве. Фото © t.me / moscowproc

Ранее сообщалось, что в Барнауле 43-летний мужчина из ревности убил возлюбленную, когда она решила с ним расстаться. В ходе свидания в заброшенном здании он задушил даму и изуродовал её тело — вспорол живот и отрезал грудь, а тело спрятал в подпол. Позже его обнаружили играющие там дети. Остальные части тела неадекват выбросил в ближайшую речку.

Житель Приморья убил знакомую и сжёг её тело вместе с машиной у реки

Житель Приморья убил знакомую и сжёг её тело вместе с машиной у реки

Иван Косицын
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