Вместе делали ремонт: В московской квартире мужчину зарезал 18-летний знакомый
В квартире в Москве зарезали 49-летнего мужчину
Мужчину зарезали в квартире в Москве. Обложка © t.me / moscowproc
В квартире жилого дома в Москве было обнаружено тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Труп мужчины с множественными ножевыми ранениями был найден в жилище на Зелёном проспекте. По предварительным данным, москвича убил его 18-летний знакомый. Подозреваемый уже задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По информации столичного главка СК РФ, злоумышленник вместе с погибшим делал ремонт в квартире.
Орудие убийства мужчины в Москве. Фото © t.me / moscowproc
Ранее сообщалось, что в Барнауле 43-летний мужчина из ревности убил возлюбленную, когда она решила с ним расстаться. В ходе свидания в заброшенном здании он задушил даму и изуродовал её тело — вспорол живот и отрезал грудь, а тело спрятал в подпол. Позже его обнаружили играющие там дети. Остальные части тела неадекват выбросил в ближайшую речку.