Неизвестный зарезал учителя и ранил несколько человек в школе во Франции

Неизвестный, вооружённый холодным оружием, напал на школу в городе Аррасе на севере Франции. Он убил преподавателя и ранил ещё несколько человек. Об этом сказано в материале телеканала BFMTV.

Нападение мужчины с ножом на лицей во французском Аррасе. Видео © X / Livre Noir | The National Independent

Руководитель МВД Франции Жеральд Дарманен на странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил о том, что полиция провела операцию в средней школе Гамбетта в Аррасе. Он отчитался о задержании злоумышленника, но не сообщил никакой информации о жертвах и пострадавших.