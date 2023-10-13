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13 октября, 10:10

Неизвестный зарезал учителя и ранил несколько человек в школе во Франции

Неизвестный, вооружённый холодным оружием, напал на школу в городе Аррасе на севере Франции. Он убил преподавателя и ранил ещё несколько человек. Об этом сказано в материале телеканала BFMTV.

Нападение мужчины с ножом на лицей во французском Аррасе. Видео © X / Livre Noir | The National Independent

Руководитель МВД Франции Жеральд Дарманен на странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил о том, что полиция провела операцию в средней школе Гамбетта в Аррасе. Он отчитался о задержании злоумышленника, но не сообщил никакой информации о жертвах и пострадавших.

В Башкирии школьник напал с топором на полицейского, чтобы защитить отца-хакера

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Ранее сегодня стало известно о том, что на одного из сотрудников израильского посольства в Пекине совершено нападение. Пострадавший дипломат госпитализирован с ножевым ранением, его состояние оценивается медиками как стабильное.

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Юрий Лысенко
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