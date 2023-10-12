В Башкирии школьник напал с топором на полицейского, чтобы защитить отца-хакера

Девятилетний ребёнок напал с топором на полицейского в Башкирии. Так школьник пытался защитить отца-хакера, которого оперативники приехали задерживать за кражу, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 37-летний житель села Родина удалённо списал с чужой банковской карты 10 тысяч рублей. Полицейские быстро вычислили подозреваемого и приехали к нему домой. На допрос ехать мужчина отказался, схватил на веранде топор и начал выгонять правоохранителей. Оперуполномоченные скрутили хакера и обезоружили. Но в этот момент его сын-третьеклассник нашёл на веранде второй топор и пошёл "отбивать" папу.

Ребёнок ударил старшего лейтенанта по спине тупой стороной топора. В итоге в отдел полиции доставили и отца, и сына.

В больнице у пострадавшего полицейского диагностировали сильный ушиб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.