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12 октября, 00:29

Мог изнасиловать: Раскрыты чудовищные детали расправы уфимца над младшей сестрой

Kp.ru: Убивший в Уфе 14-летнюю сестру брат мог изнасиловать её после смерти

<p>Сергей П. и его погибшая 14-летняя сестра. Обложка © <a href="https://www.ufa.kp.ru/daily/27566/4835296/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Сергей П. и его погибшая 14-летняя сестра. Обложка © kp.ru

Появились жуткие подробности убийства 14-летней девочки в Уфе, с которой жестоко расправился старший брат. Как пишет kp.ru со ссылкой на источники, школьница могла быть изнасилована.

По данным издания, 22-летний Сергей П. мог изнасиловать младшую сестру после её смерти. Именно эту версию сейчас прорабатывают следователи.

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Напомним, тело девочки со следами удушья нашли утром 10 октября в багажнике машины матери. Предположительно, сводный брат задушил сестру, вытащил её тело из квартиры и спрятал в автомобиле. Причиной трагедии могла быть ревность: 22-летнего парня могло разозлить то, что его не взяли в недавнюю семейную поездку в Дубай.

Оксана Попова
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