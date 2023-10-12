Мог изнасиловать: Раскрыты чудовищные детали расправы уфимца над младшей сестрой
Kp.ru: Убивший в Уфе 14-летнюю сестру брат мог изнасиловать её после смерти
Сергей П. и его погибшая 14-летняя сестра. Обложка © kp.ru
Появились жуткие подробности убийства 14-летней девочки в Уфе, с которой жестоко расправился старший брат. Как пишет kp.ru со ссылкой на источники, школьница могла быть изнасилована.
По данным издания, 22-летний Сергей П. мог изнасиловать младшую сестру после её смерти. Именно эту версию сейчас прорабатывают следователи.
Напомним, тело девочки со следами удушья нашли утром 10 октября в багажнике машины матери. Предположительно, сводный брат задушил сестру, вытащил её тело из квартиры и спрятал в автомобиле. Причиной трагедии могла быть ревность: 22-летнего парня могло разозлить то, что его не взяли в недавнюю семейную поездку в Дубай.