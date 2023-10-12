Мог изнасиловать: Раскрыты чудовищные детали расправы уфимца над младшей сестрой

Появились жуткие подробности убийства 14-летней девочки в Уфе, с которой жестоко расправился старший брат. Как пишет kp.ru со ссылкой на источники, школьница могла быть изнасилована.

По данным издания, 22-летний Сергей П. мог изнасиловать младшую сестру после её смерти. Именно эту версию сейчас прорабатывают следователи.