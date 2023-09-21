В Петербурге вынесли приговор мужчине, ударившему 14 раз жену топором по голове

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении мужчины, который зарубил супругу топором во время ссоры, ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Решение поддержала Прокуратура Невского района, о чём сообщила в телеграм-канале.

"С учётом мнения государственного обвинителя суд назначил Роману Павлову наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в публикации.

Суд установил, что 16–19 января 2021 года Павлов в пьяном состоянии выяснял отношения с женой. Во время конфликта он ударил женщину топором по меньшей мере 14 раз по голове. Она скончалась на месте. После этого Павлов связал запястья жены пластиковыми строительными хомутами и перенёс её тело в ванную.