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13 октября, 08:19

В Пекине неизвестный с ножом напал на израильского дипломата

Yedioth Ahronoth: На сотрудника израильского посольства напали в Пекине

На одного из сотрудников израильского посольства в Пекине совершено нападение. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщила газета Yedioth Ahronoth.

Пострадавший дипломат госпитализирован с ножевым ранением, его состояние оценивается медиками как стабильное. Нападавших ищут.

ХАМАС: При обстрелах сектора Газа погибло 13 заложников, в том числе иностранцы

ХАМАС: При обстрелах сектора Газа погибло 13 заложников, в том числе иностранцы

Напомним, что ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже почти неделю. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы, они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери.

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Max Kleinen / Unsplash

Марина Калегина
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