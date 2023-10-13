В Пекине неизвестный с ножом напал на израильского дипломата
Yedioth Ahronoth: На сотрудника израильского посольства напали в Пекине
На одного из сотрудников израильского посольства в Пекине совершено нападение. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщила газета Yedioth Ahronoth.
Пострадавший дипломат госпитализирован с ножевым ранением, его состояние оценивается медиками как стабильное. Нападавших ищут.
Напомним, что ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже почти неделю. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы, они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери.