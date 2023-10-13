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13 октября, 07:52

ХАМАС: При обстрелах сектора Газа погибло 13 заложников, в том числе иностранцы

Группировка "Изз ад-Дин аль-Кассам" — боевое крыло ХАМАС — утверждает, что при обстрелах в секторе Газа погибло 13 заложников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале палестинских радикалов. По их информации, среди жертв есть иностранцы.

"В результате массированной израильской бомбардировки за последние сутки шесть заложников погибли в Северной провинции, семь — в провинции Газа, и ещё трое — в других провинциях", — утверждается в сообщении.

Израиль уже выпустил по сектору Газа столько же ракет, сколько США в Афганистане за год

Израиль уже выпустил по сектору Газа столько же ракет, сколько США в Афганистане за год

Напомним, что ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже почти неделю. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы, они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: в Израиле и Палестине число жертв уже перевалило за две тысячи. И пока конфликт не идёт на спад. Так, сегодня, 13 августа, евреев во всём мире просят быть осторожными из-за призыва ХАМАС устроить "день ярости".

Обложка ©

Mohammed Ibrahim / Unsplash

Марина Калегина
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