ХАМАС: При обстрелах сектора Газа погибло 13 заложников, в том числе иностранцы

Группировка "Изз ад-Дин аль-Кассам" — боевое крыло ХАМАС — утверждает, что при обстрелах в секторе Газа погибло 13 заложников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале палестинских радикалов. По их информации, среди жертв есть иностранцы.

"В результате массированной израильской бомбардировки за последние сутки шесть заложников погибли в Северной провинции, семь — в провинции Газа, и ещё трое — в других провинциях", — утверждается в сообщении.