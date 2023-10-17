Житель Красноярского края поджёг жену во время скандала из-за алкоголя

В Красноярском крае мужчину подозревают в поджоге собственной жены. В региональном управлении СК РФ сообщили, что он сделал это во время ссоры из-за злоупотребления алкоголя супругой. Всё произошло вечером 14 октября, поджигателя задержали и заключили под стражу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нижнеингашского района. Он подозревается в покушении на убийство, совершённом общеопасным способом с особой жестокостью", — указали в ведомстве.





По предварительной информации, у супругов произошёл скандал. Во время ссоры муж обвинял жену в злоупотреблении спиртным. Конфликт завершился тем, что мужчина взял канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, плеснул на женщину и зажёг спичку. В результате загорелась одежда супруги, 32-летняя пострадавшая получила ожоги 70% тела. Она находится в крайне тяжёлом состоянии.