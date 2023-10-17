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17 октября, 10:06

Житель Красноярского края поджёг жену во время скандала из-за алкоголя

В Красноярском крае мужчина поджёг жену из-за её пристрастия к алкоголю

<p>Дом в Красноярском крае, где мужчина поджёг жену из-за её пристрастия к алкоголю. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/krksledkom/4089" target="_blank" rel="noopener noreferrer">krksledkom</a></p>

Дом в Красноярском крае, где мужчина поджёг жену из-за её пристрастия к алкоголю. Обложка © t.me / krksledkom

В Красноярском крае мужчину подозревают в поджоге собственной жены. В региональном управлении СК РФ сообщили, что он сделал это во время ссоры из-за злоупотребления алкоголя супругой. Всё произошло вечером 14 октября, поджигателя задержали и заключили под стражу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нижнеингашского района. Он подозревается в покушении на убийство, совершённом общеопасным способом с особой жестокостью", — указали в ведомстве.

  • Дом в Красноярском крае, где мужчина поджёг жену из-за её пристрастия к алкоголю. Фото © t.me / krksledkom
    Дом в Красноярском крае, где мужчина поджёг жену из-за её пристрастия к алкоголю. Фото © t.me / krksledkom
  • Дом в Красноярском крае, где мужчина поджёг жену из-за её пристрастия к алкоголю. Фото © t.me / krksledkom
    Дом в Красноярском крае, где мужчина поджёг жену из-за её пристрастия к алкоголю. Фото © t.me / krksledkom

Дом в Красноярском крае, где мужчина поджёг жену из-за её пристрастия к алкоголю. Фото © t.me / krksledkom

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По предварительной информации, у супругов произошёл скандал. Во время ссоры муж обвинял жену в злоупотреблении спиртным. Конфликт завершился тем, что мужчина взял канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, плеснул на женщину и зажёг спичку. В результате загорелась одежда супруги, 32-летняя пострадавшая получила ожоги 70% тела. Она находится в крайне тяжёлом состоянии.

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Илья Суриков
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