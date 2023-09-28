В Уфе двое мигрантов обиделись на охранников и подожгли вход в клуб

В Уфе двое мигрантов в ночь на 28 сентября подожгли вход в клуб Meet.Point в ТРЦ "Иремель", также досталось охраннику. Таким образом злоумышленники решили отомстить сотрудникам клуба, которые не пустили их в заведение, поскольку те были пьяными. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Республике Башкортостан. Оба поджигателя задержаны.

В Уфе мигранты подожгли вход в клуб Meet.Point. Видео © LIFE / Телеграм-канал "Башкирия Online"

"Злоумышленники, испытывая неприязнь к работникам охраны, набрали на заправке в ёмкость бензин, вернулись к заведению и облили одного из охранников и само заведение горючей смесью и подожгли", — сказано в сообщении ведомства.

Мигранты, которые подожгли клуб в Уфе. Фото © СУ СК РФ по Республике Башкортостан

Во время инцидента работники и гости заведения успели вовремя отойти на безопасное расстояние от источника возгорания. Пострадавших нет. Пламя ликвидировали сами работники клуба с помощью огнетушителей. Позже полицейские задержали мигрантов в уфимском аэропорту с билетами в Москву. Решается вопрос о заключении их под стражу. В отношении двоих злоумышленников в возрасте 28 и 30 лет возбуждено уголовное дело.