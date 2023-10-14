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14 октября, 08:19

В Хабаровском крае ищут неизвестного, кинувшего коктейль Молотова в здание суда

SHOT: В Хабаровском крае попытались поджечь здание мирового суда

Неизвестный попытался поджечь здание мирового суда в посёлке Ванино Хабаровского края. По данным SHOT, он бросил коктейль Молотова в районе 2:30. Полностью выгорело одно помещение, повреждены рольставни.

Последствия попытки поджога суда в Хабаровском крае. Видео © Telegram / "Прокуратура Хабаровского края"

Через час огонь на площади десять квадратных метров ликвидировали. Правоохранители уже ищут поджигателя, что, правда, осложняется отсутствием записей с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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А в Санкт-Петербурге неизвестный попытался сжечь здание призывного пункта и попал на камеры. Он кинул коктейль Молотова и ушёл, а огонь даже не смог разгореться и потух.

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Telegram / "Прокуратура Хабаровского края"

Матвей Константинов
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