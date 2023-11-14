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14 ноября, 06:04

Шокирующее двойное убийство произошло на Урале: школьник жестоко зарезал подругу и её мать

В Екатеринбурге школьник зарезал 14-летнюю подругу и её мать

В Екатеринбурге 16-летний школьник совершил двойное убийство: сначала он зарезал свою 14-летнюю девушку, а за тем и её мать, чтобы скрыть следы преступления.

По данным SHOT, вечером 13 ноября парень после школы пришёл в гости к подруге, но в какой-то момент парочка поругалась. Подросток схватился за нож и набросился на восьмиклассницу: он жестоко ударил её трижды — в шею и спину. Девочка скончалась от потери крови.

Но после этого малолетний убийца решил "замести следы". Он дождался 62-летнюю мать погибшей с работы и зарезал ещё и её.

После этого старшеклассник взял банковскую карту убитой женщины, запер квартиру на ключ и пошёл гулять с другом. Во время прогулки парень и рассказал, что натворил. Шокированный приятель сделал вид, что никому не расскажет, но потом связался со старшим братом школьника и раскрыл правду. Родственник уже сдал школьника полиции.

Подросток уже дал признательные показания. Сейчас с ним общаются следователи.

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А на днях стало известно, что в Уфе парень чуть не убил девушку: 24-летний Артур держал 21-летнюю Азалию в плену, избивал и издевался, а когда к ним приходили из полиции, заставлял её говорить, что всё хорошо. Девушка — сирота, поэтому никому не могла позвонить и попросить о помощи, чем и воспользовался жестокий парень. Спастись узнице удалось благодаря матери неадеквата. Сейчас дело держит на контроле глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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