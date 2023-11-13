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13 ноября, 10:44

За дело сироты из Уфы, которую в плену чуть не убил парень-неадекват, взялся Бастрыкин

Бастрыкин взял на контроль дело сироты, которую две недели избивал житель Уфы

<p>Азалия Шагиева после двухнедельного плена и ужасных пыток. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59251" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Азалия Шагиева после двухнедельного плена и ужасных пыток. Обложка © t.me / SHOT

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль инцидент с девушкой-сиротой, которую житель Уфы удерживал у себя дома и избивал на протяжении двух недель. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Организована процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Республике Башкортостан Владимиру Владимировичу Архангельскому представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив её на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в сообщении.

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Напомним, на днях стало известно о зверствах, которые совершал 24-летний Артур Хуснуллин в отношении 21-летней Азалии. Сирота никому не могла позвонить и попросить о помощи, чем и воспользовался жестокий парень. Он избивал несчастную, а когда к ним приходили из полиции, заставлял её говорить, что всё хорошо. Спастись узнице удалось благодаря матери неадеквата.

Николь Вербер
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