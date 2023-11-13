За дело сироты из Уфы, которую в плену чуть не убил парень-неадекват, взялся Бастрыкин

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль инцидент с девушкой-сиротой, которую житель Уфы удерживал у себя дома и избивал на протяжении двух недель. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Организована процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Республике Башкортостан Владимиру Владимировичу Архангельскому представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив её на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях стало известно о зверствах, которые совершал 24-летний Артур Хуснуллин в отношении 21-летней Азалии. Сирота никому не могла позвонить и попросить о помощи, чем и воспользовался жестокий парень. Он избивал несчастную, а когда к ним приходили из полиции, заставлял её говорить, что всё хорошо. Спастись узнице удалось благодаря матери неадеквата.