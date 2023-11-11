Житель Уфы, держащий в страхе весь район, до сотрясения избил доской сотрудника местной УК
В Уфе мужчина жестоко избил доской работника местной УК
Житель Уфы жестоко избил сотрудника местной управляющей компании, который не уступил ему дорогу на тротуаре. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал SHOT.
В Уфе мужчина жестоко избил доской работника местной УК. Видео © SHOT
30-летний Дамир — известный на районе персонаж. И известность эта пришла к нему отнюдь не от хороших дел. Местные знают мужчину как заядлого дебошира, который последние несколько лет только и делает, что пьёт, шумит, портит имущество в доме и угрожает всем недовольным.
Минувшей ночью Дамир проходил мимо одного из домов на Дуванском бульваре. Внезапно на его пути появился работник управляющей компании "Микрорайон Радио". Дамир потребовал у мужчины посторониться, но якобы получил грубый отказ. Тогда неадекват повалил его на землю и избил куском доски. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга.
Известно, что жаловались на Дамира уже неоднократно, но обращения в полицию ничем не помогают: по словам местных жителей, агрессивного мужчину боится даже сам участковый. При этом на последний инцидент силовики тоже приезжали, но по итогу Дамир отделался административкой за мелкое хулиганство и был отпущен.
Лайф ранее рассказывал, как актёр Александр Ведменский, известный по сериалам "Универ" и "Пятницкий", подрался с прохожим на улице. Причиной конфликта между мужчинами стал спор о спецоперации на Украине.