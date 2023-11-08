Продавщица церковной лавки и её свекровь жестоко избили вокалиста группы "БумеR"

Две женщины избили вокалиста группы "БумеR" Игоря Кулинича в Москве. Как сообщает SHOT, музыкант получил сильный ушиб уха и носа, а также ему сломали очки.

Нападение на 60-летнего Кулинича произошло в подъезде его дома. Соседок возмутило, что он разговаривал по телефону на лестничной площадке. В итоге дамы выскочили из квартиры и стали бить музыканта по лицу и голове. В результате шансонье пришлось обратиться за медицинской помощью. В больнице ему диагностировали сильный ушиб мягкий тканей носа и травму уха, из-за которой Кулинич теперь стал хуже слышать. Музыканта уже отпустили домой восстанавливаться, он надеется, что слух вернётся до его зимних гастролей.

Кулинич после атаки двух соседок. Фото © Telegram / SHOT

По информации Телеграм-канала, нападавшими оказались сотрудница церковной лавки и её свекровь. На них Кулинич уже написал заявление в полицию. Со слов соседей, женщины ненавидят семью музыканта и постоянно обвиняют его в шумных вечеринках, но до рукоприкладства дошло впервые.

"БумеR" — популярная российская группа, работающая в жанре танцевального шансона. Наиболее известные хиты: "Не плачь", "Не люби её", "Белые метели". Игорь Кулинич стал вокалистом "БумеRа" в 2019 году после смерти Юрия Алмазова, стоявшего у истоков коллектива. Сейчас, помимо него, в группе — музыкант Пётр Шнайдер.

