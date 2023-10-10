Актёр Баршак рассказал о состоянии после жестокого избиения сталкером балерины

Избитый преследователем знакомой актёр Павел Баршак вышел на связь и рассказал о своём состоянии. 42-летний артист получил тяжёлые травмы и попал в больницу.

"У меня сломаны два ребра. Было подозрение, что пробито лёгкое, но вроде обошлось. Мне уже лучше. Но пока я не дома. Выписка запланирована на завтра", — отметил он в беседе с kp.ru.

Артистка балета Анастасия, из-за которой подрался актёр Павел Баршак. Фото © Telegram / SHOT

Известно, что Баршака жестоко избил 26-летний Александр Табаков, который является поклонником подруги актёра — 32-летней балерины и артистки цирка по имени Анастасия. Всё произошло, когда Баршак находился в гостях у девушки. Молодой человек проник в квартиру через балкон и в порыве ревности набросился на "соперника". При этом Анастасия жаловалась Баршаку на то, что Табаков преследует её.

Баршака в больнице навестила жена Мария — она привезла ему борщ. С третьей супругой актёр познакомился в Артеке, и сейчас они воспитывают дочку Прасковью. Также у Баршака есть ещё двое сыновей от прежних браков.

Павел Баршак с женой Марией. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pdbarshak

К слову, Баршак уже не в первый раз сталкивается с неприятностями из-за подруги Анастасии. В июле они громко спорили на улице, а за ними шли трое незнакомцев, которые посчитали, что девушке требуется помощь, поэтому они избили артиста — да так, что он упал на асфальт и ударился. В результате Баршак сломал руку, пришлось вставлять металлическую спицу.