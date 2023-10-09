Пьяного ревнивца, сломавшего ребро актёру из "Убойной силы", отправили под домашний арест

Обезумевший ревнивец в момент нападения на актёра из "Убойной силы" Павла Баршака был пьян. Как сообщает SHOT, в настоящее время молодой человек находится под домашним арестом, ему светит лечение в психбольнице.

Балерина Анастасия рассказала о преследователе, который избил актёр Павла Баршака. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, 26-летний Александр Табаков, как он сам считает, какое-то время встречался с балериной Анастасией, но та якобы бросила его. В ночь на 8 октября разобиженный сталкер выпил с горя, забрался на козырёк дома экс-возлюбленной, а потом влез в приоткрытое окно её балкона на втором этаже. Внутри его ждал гость балерины — 42-летний актёр Павел Баршак, который попытался заступиться за подругу, но был жестоко избит.

Известно, что Табаков уже был судим за избиение другого мужчины, причём тому он тоже сломал рёбра. Теперь ему помимо очередной статьи УК грозит принудительное лечение в психбольнице. Примечательно, что молодой человек по-прежнему уверен, что танцовщица до сих пор его девушка и "она у него особая".

Артистка балета Анастасия, из-за которой подрался актёр Павел Баршак. Фото © Telegram / SHOT