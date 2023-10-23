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Опубликовано 23 октября 2023, 14:07
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Российский актёр подрался с прохожим из-за спора об СВО

Актёр Александр Ведменский подрался с прохожим из-за спора об СВО

Актёр Александр Ведменский. Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Актёр Александр Ведменский. Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Российский актёр Александр Ведменский, известный по сериалам "Универ" и "Пятницкий", подрался с прохожим из-за спора об СВО. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что инцидент произошёл несколько дней назад рядом с караоке-баром недалеко от отеля Radisson в Москве.

Актёр ждал такси на улице после отдыха с друзьями. В какой-то момент он поспорил с прохожим о спецоперации на Украине. Александр выразил свою поддержку СВО, а его оппонент придерживался противоположной позиции. Дело дошло до драки. Сейчас Ведменский чувствует себя хорошо и уже вернулся к съёмкам.

"Полетели кулаки. Помахались, мне попали. И я попал", — рассказал актёр.

Александр Ведменский — 39-летний актёр, родился в немецком городе Нойштрелице. Играл в сериалах "Универ", "Мамочки", "Следаки", "Пятницкий".

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края двое мужчин избили ветерана СВО, потерявшего в ходе боёв ногу. В то время как одни пинали бойца, ещё шесть человек, в том числе две девушки, подбадривали их.

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Илья Суриков
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