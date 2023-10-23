Российский актёр Александр Ведменский, известный по сериалам "Универ" и "Пятницкий", подрался с прохожим из-за спора об СВО. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что инцидент произошёл несколько дней назад рядом с караоке-баром недалеко от отеля Radisson в Москве.

Актёр ждал такси на улице после отдыха с друзьями. В какой-то момент он поспорил с прохожим о спецоперации на Украине. Александр выразил свою поддержку СВО, а его оппонент придерживался противоположной позиции. Дело дошло до драки. Сейчас Ведменский чувствует себя хорошо и уже вернулся к съёмкам.

"Полетели кулаки. Помахались, мне попали. И я попал", — рассказал актёр.

Александр Ведменский — 39-летний актёр, родился в немецком городе Нойштрелице. Играл в сериалах "Универ", "Мамочки", "Следаки", "Пятницкий".