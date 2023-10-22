Даня Милохин показал синяк после новости об избиении в Тбилиси и поспарринговал с зеркалом
Даня Милохин показал синяк на ноге после новости об избиении в Тбилиси
Российский блогер Даня Милохин после нападения в Тбилиси снял видео, где показал синяк на ноге. На кадрах он позирует перед зеркалом, а затем приподнимает шорты и приближает камеру, показывая гематому на бедре и царапину.
Даня Милохин показал синяк на ноге после нападения в Тбилиси. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danya_milokhin
Всё это время тиктокер молчит и никак не комментирует полученные травмы. Вместо этого он решает отработать приёмы, глядя в зеркало.
Ранее Лайф писал, что на сбежавшего из РФ Даню Милохина напали в Тбилиси под русофобские лозунги за то, что подглядывал за местными. Как рассказали очевидцы драки, 21-летний блогер после посещения кофейни решил по неведомой причине заглянуть в приоткрытое окно первого этажа. Менеджер любопытного Милохина подтвердила, что на него напали в Грузии. При этом она подчеркнула, что Даня не получил травм.
Как сообщал Лайф, после скандалов с маникюром в цветах флага Украины и дубайской тюрьмой Даня Милохин решил вернуться в Россию, однако потом снова покинул страну. Тиктокер, по всей видимости, испугался призывов руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать его в армию, а сам отшутился, что уехал из-за холодной российской погоды.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danya_milokhin