Даня Милохин показал синяк после новости об избиении в Тбилиси и поспарринговал с зеркалом

Российский блогер Даня Милохин после нападения в Тбилиси снял видео, где показал синяк на ноге. На кадрах он позирует перед зеркалом, а затем приподнимает шорты и приближает камеру, показывая гематому на бедре и царапину.

Всё это время тиктокер молчит и никак не комментирует полученные травмы. Вместо этого он решает отработать приёмы, глядя в зеркало.

Ранее Лайф писал, что на сбежавшего из РФ Даню Милохина напали в Тбилиси под русофобские лозунги за то, что подглядывал за местными. Как рассказали очевидцы драки, 21-летний блогер после посещения кофейни решил по неведомой причине заглянуть в приоткрытое окно первого этажа. Менеджер любопытного Милохина подтвердила, что на него напали в Грузии. При этом она подчеркнула, что Даня не получил травм.