Отделался испугом: Менеджер Милохина подтвердила, что на любопытного блогера напали в Грузии
Менеджер Милохина: Даня не получил травм в результате нападения в Тбилиси
Менеджер блогера Дани Милохина Екатерина подтвердила, что на тиктокера напали в Тбилиси. В интервью "Газете.ру" она рассказала, что тот отделался лёгким испугом.
"Нападение действительно было, подробности я вам рассказать, к сожалению, не могу. После этого Даня отправился к себе домой, потому что планы по интервью были окончены. Никаких травм получено не было, всё было в порядке", — сказала она.
Ранее Лайф рассказывал, что на Даню Милохина напали в Тбилиси под русофобские лозунги за то, что сбежавший из РФ тиктокер подглядывал за местными. Как рассказали очевидцы драки, 21-летний блогер после посещения кофейни решил по неведомой причине заглянуть в приоткрытое окно первого этажа.
Напомним, после скандалов с маникюром в цветах флага Украины и дубайской тюрьмой Даня Милохин решил вернуться в Россию, но потом снова покинул страну. Тиктокер, по всей видимости, испугался призывов руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать его в армию, а сам отшутился, что уехал из-за холодной российской погоды. Кстати, его дом уже посещали сотрудники военкомата.