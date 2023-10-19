Отделался испугом: Менеджер Милохина подтвердила, что на любопытного блогера напали в Грузии

Менеджер блогера Дани Милохина Екатерина подтвердила, что на тиктокера напали в Тбилиси. В интервью "Газете.ру" она рассказала, что тот отделался лёгким испугом.

"Нападение действительно было, подробности я вам рассказать, к сожалению, не могу. После этого Даня отправился к себе домой, потому что планы по интервью были окончены. Никаких травм получено не было, всё было в порядке", — сказала она.