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2 октября, 17:01

Бузова осудила сбежавшего Даню Милохина и обещала не предавать Родину

Бузова не поддержала сбежавшего из РФ Милохина и заверила, что никогда не уедет

<p>Певица Ольга Бузова и блогер Даня Милохин. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © <a href="https://www.mskagency.ru/photobank/647434" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Агентство "Москва"</a> / Андрей Никеричев</p>

Певица Ольга Бузова и блогер Даня Милохин. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Певица и телеведущая Ольга Бузова не собирается поддерживать сбежавшего из страны блогера Даню Милохина, с которым ранее находилась в приятельских отношениях. Об этом она сказала SHOT, комментируя срочный отъезд тиктокера в ОАЭ в разгар осеннего призыва в России.

Ольга Бузова не поддерживает побег Дани Милохина из России. Видео © t.me / SHOT

"Все те, кто хочет находиться в России, они находятся на родине. Я никуда не уезжала, только на съёмки, чтобы снимать проекты для вас, для зрителей", — поделилась она.

Бузова заверила, что никогда не предаст свою страну, а за границу выезжает только ради телевизионных съёмок. По её словам, сейчас она участвует в нескольких проектах, которые снимаются в Белоруссии и ЮАР.

Не солдат, но тиктокер: Как Даня Милохин пускает слёзы, чтобы вернуть свои заработки в России

Не солдат, но тиктокер: Как Даня Милохин пускает слёзы, чтобы вернуть свои заработки в России

Напомним, Даня Милохин ненадолго прилетел на родину после скандалов с гимном Украины и тюрьмой, но затем вновь экстренно покинул страну. Тиктокер якобы испугался призывов руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать его в армию. Сам блогер позже отшутился, что уехал в Дубай из-за холодной погоды в России.

Татьяна Миссуми
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