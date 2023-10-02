Бузова осудила сбежавшего Даню Милохина и обещала не предавать Родину

Певица и телеведущая Ольга Бузова не собирается поддерживать сбежавшего из страны блогера Даню Милохина, с которым ранее находилась в приятельских отношениях. Об этом она сказала SHOT, комментируя срочный отъезд тиктокера в ОАЭ в разгар осеннего призыва в России.

Ольга Бузова не поддерживает побег Дани Милохина из России. Видео © t.me / SHOT

"Все те, кто хочет находиться в России, они находятся на родине. Я никуда не уезжала, только на съёмки, чтобы снимать проекты для вас, для зрителей", — поделилась она.