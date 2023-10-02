Бузова осудила сбежавшего Даню Милохина и обещала не предавать Родину
Бузова не поддержала сбежавшего из РФ Милохина и заверила, что никогда не уедет
Певица Ольга Бузова и блогер Даня Милохин. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Певица и телеведущая Ольга Бузова не собирается поддерживать сбежавшего из страны блогера Даню Милохина, с которым ранее находилась в приятельских отношениях. Об этом она сказала SHOT, комментируя срочный отъезд тиктокера в ОАЭ в разгар осеннего призыва в России.
Ольга Бузова не поддерживает побег Дани Милохина из России. Видео © t.me / SHOT
"Все те, кто хочет находиться в России, они находятся на родине. Я никуда не уезжала, только на съёмки, чтобы снимать проекты для вас, для зрителей", — поделилась она.
Бузова заверила, что никогда не предаст свою страну, а за границу выезжает только ради телевизионных съёмок. По её словам, сейчас она участвует в нескольких проектах, которые снимаются в Белоруссии и ЮАР.
Напомним, Даня Милохин ненадолго прилетел на родину после скандалов с гимном Украины и тюрьмой, но затем вновь экстренно покинул страну. Тиктокер якобы испугался призывов руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать его в армию. Сам блогер позже отшутился, что уехал в Дубай из-за холодной погоды в России.