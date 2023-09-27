Не солдат, но тиктокер: Как Даня Милохин пускает слёзы, чтобы вернуть свои заработки в России На днях беглый тиктокер Даня Милохин в интервью рассказал о причинах своего скандального приезда в Россию: мол, ехал строить любовь, а сбежал из-за страха перед армией. Блогер не понимает, за что его не любят на родине, хотя жить собирается за границей. 27 сентября, 15:59 Даня Милохин. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danya_milokhin

По словам Милохина, его странный трёхдневный визит в Москву по большей части случился из-за блогерши Юлии Гаврилиной, с которой парень в очередной раз пытается построить отношения. 21-летняя звезда соцсетей сейчас активно занята карьерой певицы и уезжать из России явно не намерена, а белокурый Ромео после бегства из страны вынужден жить в Дубае — в итоге молодых разделяют границы и большое расстояние.

Планируя визит, тиктокер рассчитывал задержаться в Москве на несколько месяцев, но стараниями гражданской общественности не смог продержаться даже нескольких дней.

— Я хотел бы обратиться к народу русскому, который меня ненавидит. Я не понимаю почему. Я, типа, столько жил в России, родился в России, это моя страна. Почему я не могу туда въезжать? Ребят, блин. Может, как-то обсудим. Сейчас они (граждане России. — Прим. Лайфа) как будто очень скомковались, типа, мы все такие один народ, типа, новая Россия, давайте не будем никого впускать. Я считаю это неправильно как будто бы. Нужно чуть подрасслабиться, ребят. Я ведь не от Америки приехал вас травить. Приехал снимать тиктоки, участвовать в шоу, чуваки. Жить жизнь некую. Почему мешаете? Не понимаю, — обратился к обидчикам Даня Милохин.

Даня Милохин дал интервью в Тбилиси. Приехать в Россию блогер пока не спешит. Фото © YouTube / Мадонна Мур

Рассказывая о своих доходах, Милохин оперировал цифрами: его заработки в лучшие времена в России доходили до десяти миллионов рублей в месяц. Их он не откладывал, а бездумно тратил на друзей и развлечения. Уже находясь за границей, он продал свой единственный дорогостоящий актив — покрашенный в розовый Mercedes Maybach, на деньги от которого жил первое время. А после — закономерно — случился финансовый провал: несколько месяцев на счетах блогера не было ни копейки.

Тогда его выручил рэпер Моргенштерн*, бесплатно предоставивший тиктокеру комнату в арендуемом им в Дубае доме и даже дававший деньги на карманные расходы — примерно 300 тысяч рублей в месяц. Сейчас Милохин немного снимается в разных рекламных проектах в бывших советских республиках, и это позволяет ему держаться на плаву, но, по его же словам, не шиковать: сейчас на его карточке лежит всего 400 тысяч рублей.

Спустя полтора года жизни за границей, в частности в жаркой пустыне ОАЭ, тиктокер неожиданно понял, как ему нравятся зелёные пейзажи России, её мягкий в европейской части климат. Оказалось, здесь жить просто и понятно.

Ради того чтобы вернуться к прежней жизни, блогер даже извинился перед руководством Первого канала за своё бегство с проекта "Ледниковый период" и за спетый "дисс", в котором он матерно отозвался о своём партнёрстве с телеканалом.

Свой розовый лимузин Милохин, по его же словам, продал за восемь миллионов рублей. На эти деньги он первое время жил за границей. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danya_milokhin

— Константин Львович (Константин Эрнст, глава Первого канала. — Прим. Лайфа), я бы очень хотел попросить прощения у вас за тот инцидент, который произошёл год назад. Я был мал, сейчас я повзрослел — если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю, — заявил Милохин.

Тиктокер так складно это сделал, что даже возникло впечатление, будто всё интервью затевалось ради этих слов. Тем более что сейчас перспективы возвращения бежавших из-за начала СВО и частичной мобилизации граждан России после выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме выглядят более радужно.

12 сентября во Владивостоке глава государства прокомментировал данные своего помощника Максима Орешкина, сообщившего, что в Россию уже вернулась примерно половина уехавших.

— Тенденция хорошая, мы это видим. Мне очень приятно, что движуха пошла и Россия сосредотачивается. Это очень важно — чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей Родиной, — подчеркнул Владимир Путин, указывая на смену ценностных ориентиров возвращающихся россиян.

На ВЭФ-2023 Владимир Путин позитивно оценил перспективы возвращения бежавших от СВО и мобилизации россиян. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Но, кажется, эти слова не про Милохина. По его словам, главной причиной бегства тиктокера стал страх перед перспективами попасть в армию и, в частности, в зону боевых действий СВО. Отдать долг стране парень совершенно не готов. И несмотря на все реплики о любви к России и о том, что если бы отмотать время на год назад, то он остался бы дома, когда разговор зашёл о перспективах создания семьи, бывшая звезда российского "Тиктока" проговорился, что его дети будут учиться в английской школе, а сам он намерен и дальше жить за границей.

Похоже, к России Милохин по-прежнему относится потребительски: ему нужны тусовки, тиктоки и безбедная жизнь. Ради этого он может попросить прощения у кого угодно.

А вы верите тиктокеру Милохину? 0 Нет. Его в России интересуют только деньги Пусть отслужит в армии как полагается и занимается чем хочет Я бы его простил(а). Он ещё молодой, в голове каша Я не знаю, кто такой Милохин, мне нет до него дела

* Признан в России иностранным агентом.

Авторы Евгений Кузнецов