Сотрудники военкомата пришли с повесткой по месту прописки Дани Милохина
Mash: Даню Милохина официально призвали в армию
Даня Милохин. Обложка © Telegram / Даня Милохин
Уехавшего из России блогера Даню Милохина всё-таки официально призвали в армию. Как сообщает Mash, по месту его прописки в Анапе нагрянули сотрудники военкомата с повесткой.
По данным телеграм-канала, находившийся в квартире приёмный отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать документ и заявил, что его 21-летний сын сейчас находится за рубежом. Представители военкомата ушли, но пообещали нагрянуть в гости ещё раз.
Напомним, Даня Милохин ненадолго прилетел на родину после скандалов с гимном Украины и тюрьмой, но затем вновь экстренно покинул страну. Тиктокер якобы испугался призывов руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать его в армию. Сам блогер позже отшутился, что уехал в Дубай из-за холодной погоды в России.