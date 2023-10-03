Сотрудники военкомата пришли с повесткой по месту прописки Дани Милохина

Уехавшего из России блогера Даню Милохина всё-таки официально призвали в армию. Как сообщает Mash, по месту его прописки в Анапе нагрянули сотрудники военкомата с повесткой.

По данным телеграм-канала, находившийся в квартире приёмный отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать документ и заявил, что его 21-летний сын сейчас находится за рубежом. Представители военкомата ушли, но пообещали нагрянуть в гости ещё раз.