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3 октября, 12:36

Сотрудники военкомата пришли с повесткой по месту прописки Дани Милохина

Mash: Даню Милохина официально призвали в армию

<p>Даня Милохин. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/miLOHin228/4366" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Даня Милохин</a></p>

Даня Милохин. Обложка © Telegram / Даня Милохин

Уехавшего из России блогера Даню Милохина всё-таки официально призвали в армию. Как сообщает Mash, по месту его прописки в Анапе нагрянули сотрудники военкомата с повесткой.

По данным телеграм-канала, находившийся в квартире приёмный отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать документ и заявил, что его 21-летний сын сейчас находится за рубежом. Представители военкомата ушли, но пообещали нагрянуть в гости ещё раз.

Не солдат, но тиктокер: Как Даня Милохин пускает слёзы, чтобы вернуть свои заработки в России

Не солдат, но тиктокер: Как Даня Милохин пускает слёзы, чтобы вернуть свои заработки в России

Напомним, Даня Милохин ненадолго прилетел на родину после скандалов с гимном Украины и тюрьмой, но затем вновь экстренно покинул страну. Тиктокер якобы испугался призывов руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать его в армию. Сам блогер позже отшутился, что уехал в Дубай из-за холодной погоды в России.

Наталья Исакова
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