Сбежавшего в Тбилиси Милохина избили местные, когда тот подглядывал в чужое окно

Даню Милохина избили в Тбилиси под русофобские лозунги за то, что сбежавший из РФ тиктокер подглядывал за местными. Как рассказали Mash очевидцы драки, 21-летний блогер после посещения кофейни решил по неведомой причине заглянуть в приоткрытое окно первого этажа.

Обитатель жилища увидел это и решил проучить россиянина: начал бить, требовать валить из страны и припоминать конфликт в Южной Осетии. К драке практически моментально присоединились ещё несколько человек, однако компанию быстро разняли. В полицию Милохин решил не идти и сразу улетел в Дубай.