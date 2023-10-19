Сбежавшего в Тбилиси Милохина избили местные, когда тот подглядывал в чужое окно
Mash: Даню Милохина избили в Тбилиси, когда он посмотрел в чужое окно
Даню Милохина избили в Тбилиси под русофобские лозунги за то, что сбежавший из РФ тиктокер подглядывал за местными. Как рассказали Mash очевидцы драки, 21-летний блогер после посещения кофейни решил по неведомой причине заглянуть в приоткрытое окно первого этажа.
Обитатель жилища увидел это и решил проучить россиянина: начал бить, требовать валить из страны и припоминать конфликт в Южной Осетии. К драке практически моментально присоединились ещё несколько человек, однако компанию быстро разняли. В полицию Милохин решил не идти и сразу улетел в Дубай.
Напомним, после скандалов с маникюром в цветах флага Украины и дубайской тюрьмой Даня Милохин решил вернуться в Россию, но потом снова покинул страну. Тиктокер, по всей видимости, испугался призывов руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать его в армию, а сам отшутился, что уехал из-за холодной российской погоды. Кстати, его дом уже посещали сотрудники военкомата.
ТАСС / Артём Геодакян