Парень из Уфы похитил и две недели пытал в своей квартире девушку за расставание

Житель Уфы похитил и пытал в течение двух недель девушку-сироту Азалию Шагиеву. У неё диагностировали трещины в позвоночнике, а огромные синяки не позволяют ей открыть глаза. О пережитом пострадавшая рассказала SHOT.

Азалия Шагиева — о побоях пленившего её сожителя. Видео © t.me / SHOT

Так бесчеловечно с ней обошёлся 24-летний Артур Хуснуллин, который ранее не раз был судим. 21-летняя девушка приехала в Уфу, чтобы заработать, познакомилась с молодым человеком, они начали встречаться. Достаточно скоро Азалия поняла, что парень ей не подходит, и сообщила ему, что решила разойтись.

Тогда молодой человек под предлогом встречи с общими друзьями заманил её к себе в квартиру. Там и правда собрались их общие знакомые и ничто не предвещало беды. Однако, как только все ушли, хозяин зверски избил Азалию и объявил, что она будет либо с ним, либо ни с кем.

Девушка прожила в заточении две недели, подвергаясь ежедневным избиениям. Как рассказывают очевидцы, когда на вызовы встревоженных криками соседей приезжали полицейские, Хуснуллин не пускал их в квартиру, уверяя, что всё в порядке, и сотрудники уезжали ни с чем. Телефон Азалии парень разбил. Поскольку родных у девушки нет, никто не заявлял о её исчезновении.

Спаслась узница озверевшего бойфренда благодаря его матери. Та приехала к сыну в гости, всё увидела, осознала весь ужас ситуации и предложила вызвать полицейских. Её сын после этого убежал, с тех пор его не видели.

Девушку доставили в больницу с серьёзными травмами: у неё трещины в позвоночнике и множество страшных гематом по всему телу. Ранее Хуснуллина судили за кражу и наркотики. Азалия заявила на него в полицию.