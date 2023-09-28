Российский футболист похитил и пытал бортпроводника, требуя вернуть миллионный долг
SHOT: В Подольске футболист пытал бортпроводника, требуя вернуть 1,1 млн рублей
Бывший футболист нижегородской "Волги" Андрей Чурин участвовал в похищении и пытках бортпроводника Red Wings, требуя вернуть миллионный долг. По данным телеграм-канала SHOT, всё произошло 9 сентября.
Экс-полузащитник нижегородской "Волги" Андрей Чурин. Фото © VK / ХФК "Волга"
В тот день в квартиру будущего пленника Дмитрия в Бутово ворвался его знакомый по имени Владимир, у которого он занимал деньги. Причём мужчина пришёл не один, а с подкреплением в лице четырёх человек. Впятером они насильно вывели Дмитрия из ЖК, посадили в машину и увезли в подмосковный Подольск. Там похитители завели должника в подвал жилого дома и начали пытать: связали, избили, отобрали iPhone 14 Pro Max и часы Slazenger. На месте бортпроводник вернуть средства не смог, поэтому его отпустили, чтобы тот собрал 1,1 миллиона рублей.
Однако Дмитрий обратился в полицию, после чего оперативники вместе с ним поехали на встречу с вымогателями. Забирать деньги от похитителей явился 28-летний экс-полузащитник "Волги" и красногорского "Зоркого" Андрей Чурин. Его и Владимира задержали. Остальных участников пыток сейчас ищут. Возбуждены уголовные дела по статьям "Похищение человека", "Разбой" и "Вымогательство".
Ранее Лайф писал, что житель Кузбасса с шизофренией до смерти запытал пожилого отца и родного брата. Сейчас решается вопрос о задержании мужчины.
Shutterstock