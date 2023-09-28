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28 сентября, 13:01

Российский футболист похитил и пытал бортпроводника, требуя вернуть миллионный долг

SHOT: В Подольске футболист пытал бортпроводника, требуя вернуть 1,1 млн рублей

Бывший футболист нижегородской "Волги" Андрей Чурин участвовал в похищении и пытках бортпроводника Red Wings, требуя вернуть миллионный долг. По данным телеграм-канала SHOT, всё произошло 9 сентября.

Экс-полузащитник нижегородской "Волги" Андрей Чурин. Фото © VK / ХФК "Волга"

Экс-полузащитник нижегородской "Волги" Андрей Чурин. Фото © VK / ХФК "Волга"

В тот день в квартиру будущего пленника Дмитрия в Бутово ворвался его знакомый по имени Владимир, у которого он занимал деньги. Причём мужчина пришёл не один, а с подкреплением в лице четырёх человек. Впятером они насильно вывели Дмитрия из ЖК, посадили в машину и увезли в подмосковный Подольск. Там похитители завели должника в подвал жилого дома и начали пытать: связали, избили, отобрали iPhone 14 Pro Max и часы Slazenger. На месте бортпроводник вернуть средства не смог, поэтому его отпустили, чтобы тот собрал 1,1 миллиона рублей.

Однако Дмитрий обратился в полицию, после чего оперативники вместе с ним поехали на встречу с вымогателями. Забирать деньги от похитителей явился 28-летний экс-полузащитник "Волги" и красногорского "Зоркого" Андрей Чурин. Его и Владимира задержали. Остальных участников пыток сейчас ищут. Возбуждены уголовные дела по статьям "Похищение человека", "Разбой" и "Вымогательство".

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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