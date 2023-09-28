Российский футболист похитил и пытал бортпроводника, требуя вернуть миллионный долг

В тот день в квартиру будущего пленника Дмитрия в Бутово ворвался его знакомый по имени Владимир, у которого он занимал деньги. Причём мужчина пришёл не один, а с подкреплением в лице четырёх человек. Впятером они насильно вывели Дмитрия из ЖК, посадили в машину и увезли в подмосковный Подольск. Там похитители завели должника в подвал жилого дома и начали пытать: связали, избили, отобрали iPhone 14 Pro Max и часы Slazenger. На месте бортпроводник вернуть средства не смог, поэтому его отпустили, чтобы тот собрал 1,1 миллиона рублей.