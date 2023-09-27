"Смотри в камеру!": На Урале спортсмены вывезли мигранта в лес, раздели и заставили лаять

В Копейске (город-спутник Челябинска) несколько человек вывезли в лес мигранта, который, как они заявили, похитил двух школьниц, а одну из них изнасиловал. Парни раздели мужчину до трусов, избили и заставили лаять. При этом они всё сняли на видео, которое моментально разлетелось по соцсетям.

На Урале спортсмены вывезли мигранта в лес, раздели и заставили лаять. Видео © Telegram / Ворожбитов

"Скинхеды с фейкового аккаунта писали мигранту от имени некоей девушки. Назначили встречу, а когда он появился, затолкали в машину, увезли в лес и издевались над ним. Били, надели ошейник и заставили лаять. Скинхедов задержали", — сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В кадр попали "Жигули" с курганскими номерами, поэтому изначально проверкой занимались полицейские из этого региона. Позже оказалось, что всё снималось в лесу недалеко от Копейска. У мигранта из носа шла кровь, а к его голове приставили газовый пистолет.

"Смотри в камеру! Тебе не стыдно, что твоих родителей оскорбляют матом? И тебе не стыдно, что ты катишь к девочке, которая младше тебя? Не стыдно? Ты понимаешь, что с тобой будет, щенок? Ты мужик или кто?! Ты что плачешь?" — кричали парни на видео.

Как пишет kp.ru, мигрант подкатывал к девушке одного из авторов видео, за это и была устроена расправа. Никакого изнасилования школьницы не было. Сейчас все подозреваемые установлены и задержаны. Причём одному из участников издевательств ещё нет 18 лет. Также уточняется, что всё случилось минувшим летом, однако видео с расправой стало активно распространяться только в сентябре.