Маньяка нашли спустя 12 лет после группового изнасилования двух школьниц в Москве

Сотрудникам Главного следственного управления СК РФ по городу Москве удалось установить личность и задержать жителя столицы, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних девушек в 2011 году. По информации следователей, свою вину в ходе допроса фигурант уголовного дела так и не признал.

В пресс-службе столичного главка СК напомнили, что преступление было совершено 12 лет назад в лесопарковой зоне на улице Лескова. Тогда двое мужчин надругались над незнакомыми несовершеннолетними девушками, после чего скрылись.

Анализ материалов уголовного дела вкупе с проверкой результатов судебных экспертиз позволил установить личность одного из насильников. Им оказался мужчина 1986 года рождения. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

"В отношении второго фигуранта, причастного к совершению преступления, уголовное дело выделено в отдельное производство, по которому продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на его установление и задержание", — подчеркнули в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.