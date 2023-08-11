Учителя в Челябинской области заподозрили в изнасиловании третьеклассницы
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В Челябинской области школьного учителя подозревают в изнасиловании третьеклассницы на кладбище в деревне Касарги. В полицию об этом заявила мать девочки, но сам мужчина отрицает вину.
Как пишет SHOT, педагогу 33, а его педагогический стаж составляет два года. Он преподаёт русский язык, литературу, информатику и английский.
В прошлом его судили по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сейчас возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Мужчина задержан, он находится в изоляторе.
Ранее Лайф писал о том, что в Москве 30-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в лифте многоквартирного дома, а после сбежал, но был задержан.