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11 августа, 07:17

Учителя в Челябинской области заподозрили в изнасиловании третьеклассницы

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обложка © Telegram / SHOT

В Челябинской области школьного учителя подозревают в изнасиловании третьеклассницы на кладбище в деревне Касарги. В полицию об этом заявила мать девочки, но сам мужчина отрицает вину.

Как пишет SHOT, педагогу 33, а его педагогический стаж составляет два года. Он преподаёт русский язык, литературу, информатику и английский.

Маньяк хотел изнасиловать жительницу Ногинска в её же квартире, но испугался и сбежал

Маньяк хотел изнасиловать жительницу Ногинска в её же квартире, но испугался и сбежал

В прошлом его судили по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сейчас возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Мужчина задержан, он находится в изоляторе.

Ранее Лайф писал о том, что в Москве 30-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в лифте многоквартирного дома, а после сбежал, но был задержан.

Илья Суриков
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