Учителя в Челябинской области заподозрили в изнасиловании третьеклассницы

В Челябинской области школьного учителя подозревают в изнасиловании третьеклассницы на кладбище в деревне Касарги. В полицию об этом заявила мать девочки, но сам мужчина отрицает вину.

Как пишет SHOT, педагогу 33, а его педагогический стаж составляет два года. Он преподаёт русский язык, литературу, информатику и английский.

В прошлом его судили по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сейчас возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Мужчина задержан, он находится в изоляторе.