Регион

Уведомления отключены

3 августа, 10:31

Москвич проследил за незнакомой 12-летней девочкой и изнасиловал в лифте средь бела дня

СК РФ: В Москве мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в лифте, он задержан

Днём 2 августа 30-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в лифте многоквартирного дома на улице Головачёва на юго-востоке Москвы, после чего сбежал с места преступления. Его личность установлена, он задержан. Следствие возбудило уголовное дело и требует ареста злоумышленника. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

"По данным следствия, в дневное время 2 августа 2023 года мужчина, находясь в кабине лифта жилого дома, расположенного на улице Головачёва в городе Москве, совершил в отношении ранее незнакомой 12-летней девочки иные действия сексуального характера, после чего скрылся с места преступления", указано в сообщении СК.

Уточняется, что Люблинский межрайонный следственный отдел Следственного управления по Юго-Восточному административному округу города Москвы завёл уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Также отмечается, что следствию удалось доказать причастность 30-летнего мужчины к изнасилованию.

С фигурантом уже провели следственные действия, ему выдвинуты обвинения. Следствие намерено запросить у Люблинского районного суда арест в качестве меры пресечения для преступника.

Лайф публикует фото педофила, надругавшегося над пятью девочками в лагере "Счастливое детство"

Лайф публикует фото педофила, надругавшегося над пятью девочками в лагере "Счастливое детство"

А вчера стало известно о другом случае сексуального насилия в столице. Молодой человек совершил изнасилование и развратные действия в отношении 13-летней знакомой на Новоясеневском проспекте.

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров