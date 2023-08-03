Москвич проследил за незнакомой 12-летней девочкой и изнасиловал в лифте средь бела дня

Днём 2 августа 30-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в лифте многоквартирного дома на улице Головачёва на юго-востоке Москвы, после чего сбежал с места преступления. Его личность установлена, он задержан. Следствие возбудило уголовное дело и требует ареста злоумышленника. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

"По данным следствия, в дневное время 2 августа 2023 года мужчина, находясь в кабине лифта жилого дома, расположенного на улице Головачёва в городе Москве, совершил в отношении ранее незнакомой 12-летней девочки иные действия сексуального характера, после чего скрылся с места преступления", — указано в сообщении СК.

Уточняется, что Люблинский межрайонный следственный отдел Следственного управления по Юго-Восточному административному округу города Москвы завёл уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Также отмечается, что следствию удалось доказать причастность 30-летнего мужчины к изнасилованию.

С фигурантом уже провели следственные действия, ему выдвинуты обвинения. Следствие намерено запросить у Люблинского районного суда арест в качестве меры пресечения для преступника.