19-летний парень изнасиловал 13-летнюю школьницу на юго-западе Москвы

19-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю девочку на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по городу.

Как установило следствие, всё произошло в период с 8 марта по 1 июня в квартире жилого дома, расположенного на Новоясеневском проспекте. Именно там молодой человек совершил изнасилование и развратные действия в отношении 13-летней знакомой.

Возбуждено уголовное дело. Парня уже задержали и предъявили ему обвинение. Свою вину в ходе допроса он признал.