19-летний парень изнасиловал 13-летнюю школьницу на юго-западе Москвы
СК: В Москве задержан 19-летний парень за изнасилование 13-летней школьницы
19-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю девочку на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по городу.
Как установило следствие, всё произошло в период с 8 марта по 1 июня в квартире жилого дома, расположенного на Новоясеневском проспекте. Именно там молодой человек совершил изнасилование и развратные действия в отношении 13-летней знакомой.
Возбуждено уголовное дело. Парня уже задержали и предъявили ему обвинение. Свою вину в ходе допроса он признал.
Ранее Лайф рассказывал историю из Омска, где 35-летний педофил изнасиловал двух восьмилетних девочек, которых случайно встретил на улице вечером. Преступника уже задержали, ему грозит серьёзное наказание в виде заключения под стражу сроком от 12 до 20 лет.
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