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2 августа, 10:53

19-летний парень изнасиловал 13-летнюю школьницу на юго-западе Москвы

СК: В Москве задержан 19-летний парень за изнасилование 13-летней школьницы

19-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю девочку на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по городу.

Как установило следствие, всё произошло в период с 8 марта по 1 июня в квартире жилого дома, расположенного на Новоясеневском проспекте. Именно там молодой человек совершил изнасилование и развратные действия в отношении 13-летней знакомой.

Возбуждено уголовное дело. Парня уже задержали и предъявили ему обвинение. Свою вину в ходе допроса он признал.

За 14 лет плена челябинский маньяк изнасиловал свою жертву больше тысячи раз

За 14 лет плена челябинский маньяк изнасиловал свою жертву больше тысячи раз

Ранее Лайф рассказывал историю из Омска, где 35-летний педофил изнасиловал двух восьмилетних девочек, которых случайно встретил на улице вечером. Преступника уже задержали, ему грозит серьёзное наказание в виде заключения под стражу сроком от 12 до 20 лет.

Обложка ©

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Николь Вербер
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