"Храпела" в луже крови: Раскрыты жуткие подробности смерти избитой жены экс-министра в Казахстане

Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев мог спасти собственноручно избитую жену от гибели, но предпочёл замести следы преступления. Такие показания правоохранителям озвучил двоюродный брат арестованного за убийство чиновника, сообщил телеграм-канал ORDA.

По словам родственника задержанного, 9 ноября брат позвал его в ресторан BAU в Астане. Там он застал Бишимбаева с супругой Салтанат Нукеновой, которая находилась в бессознательном состоянии и "храпела". Вокруг находились следы крови. Бывший министр попросил принести одеяла, чтобы накрыть изувеченную жену. Далее Бишимбаев поручил распустить всех сотрудников заведения и принести сигареты, кетонал и аспирин. Не забыл казахстанский чиновник и про записи с камер, которые были оперативно удалены.

Брат Бишимбаева отметил, что следом экс-глава ведомства попросил найти телефон супруги и отвезти гаджет к ней домой, попутно заехав в фитнес-центр. Странный маршрут он объяснил тем, что родственники Нукеновой следят за геолокацией её смартфона. После этого убийца заказал еду и начал есть в зале ресторана, поручив сообщнику проверить состояние супруги.

К тому моменту женщина перестала "храпеть", а в её руке пропал пульс. Осознав гибель Нукеновой, брат арестованного вызвал скорую и полицию. Бишимбаев не покинул место преступления. Во время прибытия медиков он находился рядом с женой и сильно паниковал, поделился с телеграм-каналом источник в правоохранительных органах.