Экс-министр экономики Казахстана забил жену до смерти прямо в ресторане
В Казахстане пройдёт марш против насилия после убийства жены экс-министра страны
Султанат Нукенова, Куандык Бишимбаев. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Куандык Бишимбаев, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / in_da_krg
В Казахстане молодёжное движение "Жана адамдар" ("Новые люди") выйдет на улицы с лозунгами против насилия после известия об убийстве жены бывшим министром национальной экономики страны Куандыком Бишимбаевым в ресторане. Об этом говорится в телеграм-канале организации.
"9 ноября Казахстан потрясла новость о том, что экс-министр Куандык Бишимбаев до смерти забил свою жену у всех на виду. <…> 25 ноября в Алма-Ате пройдёт марш людей, которым надоело жить в мире животных", — говорится в телеграм-канале движения.
Султанат Нукенова, по предварительной информации, была до смерти забита 43-летним Бишимбаевым в ресторане в Астане. МВД Казахстана подтвердило информацию об убийстве и задержании преступника, имя которого ведомство пока не называет. Активисты движения хотят привлечь внимание общественности ко всем подобным случаям, когда беззащитными оказываются именно женщины или дети.
Ранее сообщалось, что священник храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаил Зубарев жестоко убил и расчленил свою жену. Голову женщины иерей спрятал в холодильнике, где её и нашли их общие дети. Татарстанская митрополия запретила священническое служение Зубареву. Его арестовали на два месяца.