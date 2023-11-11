Экс-министр экономики Казахстана забил жену до смерти прямо в ресторане

В Казахстане молодёжное движение "Жана адамдар" ("Новые люди") выйдет на улицы с лозунгами против насилия после известия об убийстве жены бывшим министром национальной экономики страны Куандыком Бишимбаевым в ресторане. Об этом говорится в телеграм-канале организации.

"9 ноября Казахстан потрясла новость о том, что экс-министр Куандык Бишимбаев до смерти забил свою жену у всех на виду. <…> 25 ноября в Алма-Ате пройдёт марш людей, которым надоело жить в мире животных", — говорится в телеграм-канале движения.