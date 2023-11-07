Военный обозреватель допустил, что смерть Частякова вовсе не имеет отношения к политике

Убитый взрывом гранаты помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков мог стать жертвой обстоятельств, не связанных с политическими. Так считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Может, он жену увёл у кого-то, такое тоже может быть, или украл больше, чем положено по должности. Мы не можем ничего утверждать, пока не будет официального заявления", — передаёт его слова телеканал "360".