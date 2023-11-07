Регион

Уведомления отключены

7 ноября, 14:04

Военный обозреватель допустил, что смерть Частякова вовсе не имеет отношения к политике

Полковник Литовкин: Смерть Частякова может быть не связана с политикой

Убитый взрывом гранаты помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков мог стать жертвой обстоятельств, не связанных с политическими. Так считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Может, он жену увёл у кого-то, такое тоже может быть, или украл больше, чем положено по должности. Мы не можем ничего утверждать, пока не будет официального заявления", — передаёт его слова телеканал "360".

Обозреватель не уверен, что смерть Частякова могла стать следствием высказываний его начальника о неудачах ВСУ. Он всего лишь хотел примирить западную и украинскую версии. Выступить же с нашумевшим заявлением главнокомандующего вынудили обстоятельства, так как его "сосватали" в президенты Украины, объяснил свою точку зрения Литовкин.

Помощника Залужного убили ради сохранения власти Зеленского, заявили в Госдуме

Помощника Залужного убили ради сохранения власти Зеленского, заявили в Госдуме

Ранее Лайф писал, что помощник Залужного умер от подрыва гранаты у себя дома в Киевской области. Дочь и сын погибшего Частякова пострадали при взрыве и госпитализированы.

Обложка ©

VK / Геннадий Частяков

Ян Поланин
  • Новости
  • Валерий Залужный
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров