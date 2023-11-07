Военный обозреватель допустил, что смерть Частякова вовсе не имеет отношения к политике
Полковник Литовкин: Смерть Частякова может быть не связана с политикой
Убитый взрывом гранаты помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков мог стать жертвой обстоятельств, не связанных с политическими. Так считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
"Может, он жену увёл у кого-то, такое тоже может быть, или украл больше, чем положено по должности. Мы не можем ничего утверждать, пока не будет официального заявления", — передаёт его слова телеканал "360".
Обозреватель не уверен, что смерть Частякова могла стать следствием высказываний его начальника о неудачах ВСУ. Он всего лишь хотел примирить западную и украинскую версии. Выступить же с нашумевшим заявлением главнокомандующего вынудили обстоятельства, так как его "сосватали" в президенты Украины, объяснил свою точку зрения Литовкин.
Ранее Лайф писал, что помощник Залужного умер от подрыва гранаты у себя дома в Киевской области. Дочь и сын погибшего Частякова пострадали при взрыве и госпитализированы.
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