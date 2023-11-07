Стало известно о состоянии раненных при взрыве детей помощника Залужного

Дети погибшего помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова были ранены при взрыве гранаты и в настоящее время госпитализированы. Об этом со ссылкой на информацию от врачей сообщает украинское агентство национальных новостей.

"Дочь находится в состоянии средней тяжести, но, по информации врачей, угрозы жизни нет. Что касается сына, который также находился в доме в момент взрыва, то его состояние тяжёлое", — пояснили в агентстве и добавили, что мальчика сегодня прооперировали.