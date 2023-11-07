Стало известно о состоянии раненных при взрыве детей помощника Залужного
СМИ: Дочь и сын погибшего Частякова пострадали при взрыве и госпитализированы
Погибший помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков. Обложка © Vk / Геннадий Частяков
Дети погибшего помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова были ранены при взрыве гранаты и в настоящее время госпитализированы. Об этом со ссылкой на информацию от врачей сообщает украинское агентство национальных новостей.
"Дочь находится в состоянии средней тяжести, но, по информации врачей, угрозы жизни нет. Что касается сына, который также находился в доме в момент взрыва, то его состояние тяжёлое", — пояснили в агентстве и добавили, что мальчика сегодня прооперировали.
Напомним, 39-летний помощник главкома украинских войск Валерия Залужного Геннадий Частяков подорвался на гранате у себя дома вечером 6 ноября. СМИ писали, что в момент взрыва рядом с ним находился сын, который также получил тяжёлые травмы. Предположительно, гранату Частякову подарил коллега. Одно из украинских СМИ выдвинуло версию, что погибший мог принять её за рюмку. Стоит отметить, что предварительно заявлялось, будто дочь Частякова, также находившаяся в квартире, не пострадала.