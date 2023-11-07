Экс-депутат Рады увидел в гибели помощника Залужного тайный сигнал от Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что гибель помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова напрямую связана с попытками Владимира Зеленского удержаться у власти, расчищая своё окружение от конкурентов.

"Убийство помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова — это "привет" Залужному от Зеленского. Залужный на днях должен лететь в Вашингтон, где у него запланирован ряд встреч с администрацией Байдена, и Зеленскому очень важно, чтобы главком держал рот на замке — не болтал лишнего", — написал в телеграм-канале Кива.