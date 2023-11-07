Экс-депутат Рады увидел в гибели помощника Залужного тайный сигнал от Зеленского
Кива назвал "приветом" Залужному от Зеленского гибель помощника главкома ВСУ
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что гибель помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова напрямую связана с попытками Владимира Зеленского удержаться у власти, расчищая своё окружение от конкурентов.
"Убийство помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова — это "привет" Залужному от Зеленского. Залужный на днях должен лететь в Вашингтон, где у него запланирован ряд встреч с администрацией Байдена, и Зеленскому очень важно, чтобы главком держал рот на замке — не болтал лишнего", — написал в телеграм-канале Кива.
Он напомнил, что главком ВСУ Валерий Залужный летит в США, а там его давно рассматривают как нового президента Украины. Кива уверен, что Зеленский это прекрасно понимает, поэтому главком для него "цель номер один". Разборки во властных структурах Украины могут вылиться в масштабную гражданскую войну, резюмировал экс-депутат рады.
Напомним, 39-летний помощник главкома украинских войск Валерия Залужного Геннадий Частяков подорвался на гранате у себя дома вечером 6 ноября. СМИ писали, что в момент взрыва рядом с ним находился сын, который также получил тяжёлые травмы. Предположительно, гранату Частякову подарил коллега.
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