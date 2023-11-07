Перепутал гранаты с рюмками: Вскрылись новые детали гибели помощника Залужного
"Страна": Помощник Залужного мог подорваться на гранате, перепутав её с рюмкой
Погибший помощник главкома украинских войск Валерия Залужного Геннадий Частяков мог принять гранату за рюмку. О такой версии пишет во вторник, 7 ноября, украинское издание "Страна".
Игрушечные гранаты в квартире Частякова, среди которых, вероятно, было взрывное устройство. Фото © t.me / Українська правда
Ранее уже сообщалось, что сдетонировавший боеприпас входил в "подарочный набор", который на день рождения Частякову подарил его коллега — полковник Тимченко. Внутри была бутылка виски и шесть гранат.
"Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. И что это не гранаты, а "рюмки специфической формы", — информируют журналисты.
Напомним, что 39-летний военный подорвался на гранате у себя дома вечером 6 ноября. СМИ писали, что в момент взрыва рядом с ним находился сын, который также получил тяжёлые травмы. Более того, первым гранату, причём западного образца, взял в руки подросток, но мужчина отобрал у сына боеприпас и выдернул чеку, из-за чего тот сдетонировал.