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7 ноября, 07:44

Перепутал гранаты с рюмками: Вскрылись новые детали гибели помощника Залужного

"Страна": Помощник Залужного мог подорваться на гранате, перепутав её с рюмкой

Погибший помощник главкома украинских войск Валерия Залужного Геннадий Частяков мог принять гранату за рюмку. О такой версии пишет во вторник, 7 ноября, украинское издание "Страна".

Игрушечные гранаты в квартире Частякова, среди которых, вероятно, было взрывное устройство. Фото © t.me / Українська правда

Игрушечные гранаты в квартире Частякова, среди которых, вероятно, было взрывное устройство. Фото © t.me / Українська правда

Ранее уже сообщалось, что сдетонировавший боеприпас входил в "подарочный набор", который на день рождения Частякову подарил его коллега — полковник Тимченко. Внутри была бутылка виски и шесть гранат.

"Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. И что это не гранаты, а "рюмки специфической формы", информируют журналисты.

Главком ВСУ назвал подарок со взрывчаткой причиной гибели своего помощника

Главком ВСУ назвал подарок со взрывчаткой причиной гибели своего помощника

Напомним, что 39-летний военный подорвался на гранате у себя дома вечером 6 ноября. СМИ писали, что в момент взрыва рядом с ним находился сын, который также получил тяжёлые травмы. Более того, первым гранату, причём западного образца, взял в руки подросток, но мужчина отобрал у сына боеприпас и выдернул чеку, из-за чего тот сдетонировал.

Обложка ©

VK / Геннадий Частяков

Марина Калегина
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