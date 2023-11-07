Перепутал гранаты с рюмками: Вскрылись новые детали гибели помощника Залужного

Погибший помощник главкома украинских войск Валерия Залужного Геннадий Частяков мог принять гранату за рюмку. О такой версии пишет во вторник, 7 ноября, украинское издание "Страна".

Игрушечные гранаты в квартире Частякова, среди которых, вероятно, было взрывное устройство. Фото © t.me / Українська правда

Ранее уже сообщалось, что сдетонировавший боеприпас входил в "подарочный набор", который на день рождения Частякову подарил его коллега — полковник Тимченко. Внутри была бутылка виски и шесть гранат.

"Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. И что это не гранаты, а "рюмки специфической формы", — информируют журналисты.