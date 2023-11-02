Суд в Татарстане арестовал на два месяца иерея-расчленителя по делу об убийстве жены
Убивший и расчленивший жену иерей из Нижнекамска заключён под стражу
Иерей храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаил Зубарев. Обложка © Чистопольская и Нижнекамская епархия
Священника храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаила Зубарева, подозреваемого в убийстве жены, заключили под стражу. Такое решение в четверг принял Нижнекамский городской суд.
"Заключён под стражу на два месяца — до 31 декабря", — сказал представитель суда в беседе с РИА "Новости".
"Построят церквушку, будет служить": Иерей-расчленитель из Нижнекамска может отсидеть срок по профессии
Напомним, 31 октября священник храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаил Зубарев жестоко убил и расчленил свою жену. Голову женщины иерей спрятал в холодильнике, где её и нашли их общие дети. Татарстанская митрополия запретила священническое служение Зубареву. Там отметили, что у него ещё давно заметили странности, "заставляющие усомниться в его психическом здоровье". Позже выяснилось, что Зубарев болен параноидальной шизофренией.