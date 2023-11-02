Суд в Татарстане арестовал на два месяца иерея-расчленителя по делу об убийстве жены

Священника храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаила Зубарева, подозреваемого в убийстве жены, заключили под стражу. Такое решение в четверг принял Нижнекамский городской суд.

"Заключён под стражу на два месяца — до 31 декабря", — сказал представитель суда в беседе с РИА "Новости".