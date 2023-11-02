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2 ноября, 14:52

Суд в Татарстане арестовал на два месяца иерея-расчленителя по делу об убийстве жены

Убивший и расчленивший жену иерей из Нижнекамска заключён под стражу

<p>Иерей храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаил Зубарев. Обложка © <a href="http://chistopol-eparhia.cerkov.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Чистопольская и Нижнекамская епархия</a></p>

Иерей храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаил Зубарев. Обложка © Чистопольская и Нижнекамская епархия

Священника храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаила Зубарева, подозреваемого в убийстве жены, заключили под стражу. Такое решение в четверг принял Нижнекамский городской суд.

"Заключён под стражу на два месяца — до 31 декабря", — сказал представитель суда в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, 31 октября священник храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаил Зубарев жестоко убил и расчленил свою жену. Голову женщины иерей спрятал в холодильнике, где её и нашли их общие дети. Татарстанская митрополия запретила священническое служение Зубареву. Там отметили, что у него ещё давно заметили странности, "заставляющие усомниться в его психическом здоровье". Позже выяснилось, что Зубарев болен параноидальной шизофренией.

Илья Суриков
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