"Построят церквушку, будет служить": Иерей-расчленитель из Нижнекамска может отсидеть срок по профессии

Священник храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Республики Татарстан Михаил Зубарев рискует получить серьёзный срок, однако вряд ли станет изгоем в колонии. Об этом в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" заявила юрист Алла Георгиева.

По её словам, если дело классифицируют по статье "Убийство", то священнику грозит от пяти до 15 лет лишения свободы, а если по статье "Убийство, совершённое с особой жестокостью", то уже от восьми до 20 лет. Причём не факт, что психиатрический диагноз станет для него спасением.

"Чтобы признать человека невменяемым и отправить на принудительное лечение, нужно заключение специальной комиссии, состоящей из нескольких экспертов", — добавила юрист.

Кроме того, характер деяния Зубарева не гарантирует, что в заключении он станет изгоем. Так, подобное положение в колониях занимают совершившие преступления против сексуальной неприкосновенности — изнасилование женщины или ребёнка, что особо позорно. К тому же священник вполне может сидеть, как говорится, по профессии.

"Если он за время отбывания наказания будет себя нормально вести, то администрация может ему даже построить церквушку, где он будет служить, потому что у нас некоторые преступники, находясь в местах лишения свободы, приходят к Богу, а этот священник уже как бы специалист в этой области — всё знает и всё умеет", — заключила собеседница издания.