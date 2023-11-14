Привыкли с детства: Сексолог раскрыла, почему жертвы абьюзеров любят унижения

Образ жизни жертв абьюзивных отношений зачастую не меняется даже в случае смены второй половинки. Они собственноручно ищут себе мучителя и продолжают страдать, так как считают эту форму взаимодействия нормальной, заявила психолог и сексолог Александра Миллер. Нередко корень проблемы кроется в детских травмах, добавила она в беседе с телеканалом "360".

По словам эксперта, с ранних лет многие становятся свидетелями грубостей в разговорах бабушек и дедушек, мам и пап. Такое сосуществование начинает казаться нормальным, а потому мужчины и женщины начинают подбирать себе спутников, которые могут позволять себе жестокость. Миллер привела в пример эксперимент с собаками, которых запирали в клетке и били током. Животные рычали и лаяли, но как только двери открывались, четвероногие добровольно продолжали сидеть за решёткой.

"Они привыкли к такой атмосфере. Так же происходит и у людей — привыкают к плохому отношению, окружению, жизни. Не знают, что можно по-другому. Думают, что ничего не изменится, устают бороться", — отметила сексолог.

Чтобы вырваться из замкнутого круга, жертвам абьюзеров необходимо предпринимать решительные действия. Первым делом нужно осознать происходящее и понять, что так продолжаться не может. В противном случае даже сторонняя помощь окажется бесполезной.

"Можно сколько угодно вытаскивать человека из болота, но если это среда его обитания — он не даст себе помочь. Это ключевой момент. Сколько бы вы ни спасали алкоголика или женщину, которая живёт в таких сложных условиях, люди могут хотеть продолжать в них жить подсознательно", — поделилась эксперт.