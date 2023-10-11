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11 октября, 18:42

"Просто маньяк": Лера Кудрявцева раскрыла детали романа с абьюзером

Лера Кудрявцева рассказала об издевательствах бывшего сожителя

<p>Телеведущая Лера Кудрявцева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leratv</p>

Телеведущая Лера Кудрявцева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о жестоких издевательствах со стороны бывшего сожителя. По её словам, "он был просто маньяк".

"Я не была за ним замужем. Это были 90-е, бандитская Москва, когда у нас через день были перестрелки на улице. Я ничего не могла с ним сделать из-за страха", — призналась Кудрявцева в беседе с kp.ru.

Телеведущая добавила, что бизнесмен влюбился в неё маниакально. При этом Кудрявцева назвала мужчину шизофреником. Телезвезда подчеркнула, что те времена были для неё настоящим адом, ведь партнёр подслушивал все её разговоры по телефону и вся семья находилась под его гнётом. Даже передвигаться по городу приходилось с его охраной.

По словам Кудрявцевой, у бизнесмена было много денег и возможностей. Он дал ей всё, а потом это же всё забрал. Больше всего пострадала нервная система знаменитости. Она призналась, что жила с тем человеком насильно, боясь угроз в стиле "Либо ты будешь жить со мной или я тебя закопаю". Сейчас бывший возлюбленный Кудрявцевой живёт где-то во Франции.

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Ранее Лайф писал, что Лера Кудрявцева спугнула телефонного мошенника с Украины одним вопросом. После этого она рассмеялась и попрощалась с аферистом.

Дарья Нарыкова
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