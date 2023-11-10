5 вопросов, ответив на которые поймёте, что в отношениях абьюзер — именно вы

В современном мире, где отношения играют важную роль в жизни каждого, бывает сложно понять, насколько здоровыми и уважительными они являются. Вот, например, все говорят об абьюзивных отношениях… Но как понять, что вы в них находитесь? Или как определить, что тиран и манипулятор — именно вы? Чтобы разобраться в этом вопросе, предлагаем рассмотреть пять ключевых вопросов, ответив на которые вы сможете понять свою роль в отношениях.

Вопрос 1: отпрашивается ли у вас партнёр перед встречей с друзьями?

Как понять, что вы абьюзер в отношениях? Ответьте на пять вопросов. Фото © Freepik / drazenzigic

В здоровых отношениях каждый партнёр имеет право на независимую жизнь. Если вы испытываете негативные эмоции и чувствуете себя уязвлённым, когда вторая половинка желает провести время с друзьями, — это признак абьюзивного поведения с вашей стороны. Здоровые отношения основаны на взаимном уважении и доверии, которые позволяют развиваться и иметь свою собственную социальную жизнь.

Вопрос 2: вы часто называете себя жертвой в этих отношениях?

Если вы постоянно считаете себя жертвой — это также признак абьюзивного поведения. Здоровые отношения требуют от обоих партнёров равноправия и уважения. Вечная игра в страдальца — обычно лишь способ манипуляции со стороны абьюзера. Важно осознать, что каждый из возлюбленных должен быть готовым поддерживать другого и стремиться к взаимному благополучию в отношениях.

Вопрос 3: умеете ли вы прощать ошибки?

Я абьюзер? Пять признаков, как понять свою роль в романтических отношениях. Фото © Freepik / drazenzigic

Нет? Тогда у нас плохие новости. Если вы никогда не прощаете даже самые маленькие промахи своего партнёра и корите его или её за все провалы, это также плохой знак. Понимание, поддержка и возможность для обоих возлюбленных расти и развиваться — то, без чего не выживут ни одни отношения. Поэтому прощение и возможность учиться на погрешностях тоже жизненно необходимы. Если вы не способны прощать и постоянно напоминаете своей любви о прошлых ошибках… Сами всё понимаете.

Вопрос 4: на людях вы ведёте себя иначе?

Например, устраиваете скандал за закрытыми дверьми, но при гостях превращаетесь в идеального, самого любящего партнёра… Нет, это не имеет ничего общего с выносом сора из избы — просто типичное проявление абьюза. Если вы притворяетесь или меняете свою личность в отношениях дома и вовне, это может указывать на проблему.

Вопрос 5: вы просили партнёра показать телефон на проверку?

Отношения и абьюз: как понять, что проблема именно в вас. Фото © Freepik

Мы все имеем право на личную жизнь даже в паре с любимкой. И если вы с этим не согласны, то, возможно, пора заглянуть к психологу. Здоровые отношения строятся на взаимном доверии и уважении личной сферы каждого партнёра. Если вы просите показать его или её телефон или делаете это, когда человек не видит, — это не только говорит о том, что в отношениях нет никакого доверия, но и раскрывает вас как абьюзера.