Не только в Великий Устюг: Куда можно отправить письмо Деду Морозу, чтобы оно точно дошло

Передать пожелания Деду Морозу можно не только через письмо, написанное от руки. Сейчас связаться с зимним волшебником можно и через соцсети. Как отмечает РИА "ФедералПресс", Дед Мороз активно ведёт страницы в соцсети "ВКонтакте", все желающие могут написать в сообщения группам "Почта Деда Мороза" и "Российский Дед Мороз". Здесь можно не только оставить поздравления, но и посмотреть, как даритель отвечает на послания.

Написать Деду Морозу можно и по электронной почте postcard@ao-dedmoroz.ru, но те, кому чужды новые технологии, могут по старинке отправить письмо в резиденцию российского Деда Мороза в Великом Устюге. Это Вологодская область, а сам дом находится в Октябрьском переулке. В графе "Кому" надо написать: "Деду Морозу". Причём отправить можно не только бумажные письма, но и открытки с рисунками. Особенно внимательными в этом случае стоит быть жителям дальневосточных регионов. Письмо им надо написать заранее — из Владивостока оно будет идти неделю, а из Петропавловска-Камчатского — девять дней.

Конечно, послание можно отправить не только в Великий Устюг — у Деда Мороза есть помощники и в столице. Точный адрес, по которому направляются послания, выглядит так: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д. О своих пожеланиях можно рассказать и онлайн на сайте Московской усадьбы Деда Мороза. А те, кто в буквальном смысле хочет приложить для этого руку, могут опустить письмо в специальные ящики усадьбы — они с середины ноября появляются в столичных парках и торговых центрах.

В других регионах волшебник тоже принимает письма. Их он получает от детских учреждений, библиотек, благотворительных фондов и даже СМИ.