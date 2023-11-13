5 вариантов, что сказать бывшему при случайной встрече, чтобы он потом кусал локти

Случайные встречи с бывшим могут быть жутко неловкими… Если вы не возьмёте ситуацию в свои руки. Если вам хочется произвести впечатление и показать гаду, что вы уже давно пережили тот этап в своей жизни, то вот пять вариантов фраз, которые помогут вам достичь этой цели.

1. "Только после нашего расставания я узнала, что такое любовь"

Пять фраз, которые заставят бывшего мужа страдать. Фото © Freepik / prostooleh

Лёгкая ирония и намёк на то, что в ваших отношениях не было настоящей любви. Такой посыл несёт в себе эта фраза. Так вы точно смутите своего бывшего и заставите его сожалеть. Только спустя время он осознает, что не смог дать вам ту самую "настоящую" любовь, как из фильмов. Возможно, даже станет задумываться о своих действиях и переживаниях во время отношений. Но ведь уже поздно?

2. "Удивительно, но сейчас я счастливее, чем когда мы были в отношениях"

Фраза прямо констатирует, что после расставания ваша жизнь стала лучше и вы нашли счастье и без бывшего партнёра. Она может вызвать у него чувство обиды и неполноценности. Не шутки — осознание того, что он не был способен принести вам счастье! Это может стать для него ударом по самооценке и вызвать сомнения в своих качествах как партнёра.

3. "Помнишь, была проблема с оргазмом? Оказалось, проблема не во мне"

Что сказать бывшему при встрече. Фото © Shutterstock

Да, это удар ниже пояса. Но ведь за этим мы сюда и пришли! Такой, казалось бы, безобидный намёк на то, что все сексуальные проблемы в отношениях — последствие его неспособности как мужчины. Поверьте, вы ещё долго не выйдете у него из головы. Может быть, если повезет, вы даже услышите звуки бьющегося стекла. Не беспокойтесь, это его самооценка разлетается на осколки. После этого лучше сразу ретироваться.

4. "Это было правильное решение — расстаться"

Такой причёсанный вариант фразы "Я рада, что мы расстались, без тебя мне лучше". Но, несмотря на другую формулировку, суть остаётся той же. Такое заявление точно вызовет у бывшего мужа чувство потери и разочарования. Он, возможно, осознает, что не смог сохранить отношения. Тяжёлые размышления о своих действиях и ошибках, которые привели к разрыву, — опционально.

5. "Надеюсь, у тебя всё в порядке? Не знала, как ты оправишься после расставания"

Пять способов нанести эмоциональный удар бывшему мужу. Фото © Freepik / teksomolika

Это будет последний гвоздь, забитый в гроб ваших отношений. Под видом беспокойства вы транслируете максимально надменный посыл: "Я была уверена, что расставание со мной ты не переживёшь". Особенно больно будет, если парень и правда тяжело переживал разрыв. Его самооценка пострадает ещё раз. На этот раз из-за осознания, что не смог взять себя в руки и справиться с трудностями разрыва достойно.