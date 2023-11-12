Эти 7 цитат Антуана де Сент-Экзюпери о любви и дружбе откроют глаза на смысл отношений
Писатель показал миру, что истинная мудрость заключается не только в науке и прогрессе, но и неотделима от человечности, значимых связей и светлых чувств по отношению к ближнему.
Антуан де Сент-Экзюпери был писателем, лётчиком и застал трудные времена двух мировых войн. Самое известное его произведение — сказочная повесть "Маленький принц", которая обрела всемирную славу. Полностью понять Экзюпери можно, наверное, лишь прожив жизнь так, как прожил её он. Мы можем только прикоснуться к тайникам души писателя, читая его книги, вдумываясь в слова.
1. О чувстве собственничества
Антуан де Сент-Экзюпери много говорил о значимости дружбы и любви: близкие отношения — самая важная ценность. Фото © Getty Images / Keystone-France / Contributor
"Не смешивай любовь с жаждой завладеть, которая приносит столько мучений. Вопреки общепринятому мнению, любовь не причиняет мук. Мучает инстинкт собственности, а он противоположен любви".
По мнению Экзюпери, любовь не подразумевает под собой желание всецело завладеть человеком. Такая форма взаимоотношений порождает только страдания, ревность и злость. Но это не любовь, и это важно понимать.
2. О взрослой жизни без друзей
"Это очень печально, когда забывают друзей. Не у всякого был друг. И я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр".
Действительно, взрослая жизнь забирает у нас много свободного времени и отношений, выстроенных ранее. На друзей остаётся всё меньше времени, и заботы пожирают нас изнутри. Нужно тщательно следить за балансом, видеться чаще с любимыми… Иначе зачем оно всё?
3. О моногамии
"Любимый цветок — это в первую очередь отказ от всех остальных цветков. Иначе он не покажется самым прекрасным".
Здесь автор напоминает нам о том, что любимые должны быть единственными, иначе отношения теряют свою ценность.
4. О не взаимной дружбе
Цитаты Антуана де Сент-Экзюпери, посвящённые дружбе и любви, заставляют пересмотреть свои взгляды на отношения. Фото © Getty Images / Harlingue / Roger Viollet
"Друг подарил тебе любовь, а ты вменил ему любовь в обязанность. Свободный дар любви стал долговым обязательством жить в рабстве и пить цикуту. Но друг почему-то не рад цикуте. Ты разочарован, но в разочаровании твоём нет благородства. Ты разочарован рабом, который плохо служит тебе".
Антуан де Сент-Экзюпери уверен: если превратить дружбу в обязательства, то отношения будут испорчены. Может стать грустно, тоскливо, но это ощущение от лукавого. Друг вам не раб, он ничем не обязан.
5. О боли привязанности
"Когда даёшь себя приручить, потом случается и плакать".
Позволить себе вступить в близкие отношения — это риск. А в них практически всегда случаются моменты, когда становится грустно и больно, например при ссоре или расставании. Но это не повод отказываться от дружбы, любви, это просто нормальная часть любых отношений.
6. О бескорыстной любви
Цитаты Антуана де Сент-Экзюпери отмечали важность любви во всех её проявлениях. Фото © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images
"Настоящая любовь начинается там, где ничего не ждёшь взамен".
По мнению писателя, если это светлое чувство строится на какой-либо выгоде, её нельзя назвать чем-то ещё. Любишь — потому что любишь... и никак иначе.
7. Что такое истинная дружба и любовь?
"Дружбу я узнаю по отсутствию разочарований, истинную любовь — по невозможности быть обиженным. И если можно украсть полученное тобой, то кто в силах отнять у тебя тобой отданное?"
Экзюпери донёс до читателя важность ответственности за близкого человека и за мир в целом. Герой ежедневно трудился, обороняя свою планету, очищая и ухаживая за ней. Также Маленький принц любил и лелеял Розу, лишь его заботами она осталась жива. Там, где есть место разочарованию, нет места дружеским отношениям. На тех, кого по-настоящему любят, в глубине души никогда не обижаются. Всё просто.
Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Bettmann, © ТАСС / Imago stock & people