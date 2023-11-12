10 мохнатых пассажиров самолёта, и такой милоте вы бы точно уступили место у иллюминатора

"Встретил этого очень воспитанного путешественника на своём рейсе", — laranadiscoteca.

Фото © Reddit / laranadiscoteca

"Сидел рядом с этой довольной мордочкой по время полёта", — neoinside.

Фото © Reddit / neoinside

"Взяла своего кота с собой в самолёт", — InfernoDG.

Фото © Reddit / InfernoDG

"Этот приятель никогда раньше не летал на самолёте. Думал, он испугается, но ему понравилось!" — LittleStJamesBond.

Фото © Reddit / LittleStJamesBond

"Если я увижу вашу собаку в самолёте, я точно сделаю "буп" ей по носику", — SucculentGravy.

Фото © Reddit / SucculentGravy

"Мне пришлось взять кота в полёт, и я могу с уверенностью сказать, что он был самым милым пассажиром в самолёте", — Attallahx.

Фото © Reddit / Attallahx

"Я попросил, чтобы меня посадили рядом с самым милым парнем в самолёте", — bofstein.

Фото © Reddit / bofstein

"Кто-то пришёл на рейс с собакой!" — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Эта собака-поводырь была в самолёте со своим владельцем, и ей разрешили встретиться с капитаном перед взлётом", — lucas1607.

Фото © Reddit / lucas1607

"Кот моего друга Чарли во время своего первого полёта на самолёте!" — TiltingMallard.