10 мохнатых пассажиров самолёта, и такой милоте вы бы точно уступили место у иллюминатора
Присоединяйтесь к нам в увлекательном путешествии вместе с этими мохнатыми пассажирами самолёта! Даже если планов никуда лететь не было, поглядев на этих милашек, они быстро наметятся.
"Встретил этого очень воспитанного путешественника на своём рейсе", — laranadiscoteca.
Фото © Reddit / laranadiscoteca
"Сидел рядом с этой довольной мордочкой по время полёта", — neoinside.
Фото © Reddit / neoinside
"Взяла своего кота с собой в самолёт", — InfernoDG.
Фото © Reddit / InfernoDG
"Этот приятель никогда раньше не летал на самолёте. Думал, он испугается, но ему понравилось!" — LittleStJamesBond.
Фото © Reddit / LittleStJamesBond
"Если я увижу вашу собаку в самолёте, я точно сделаю "буп" ей по носику", — SucculentGravy.
Фото © Reddit / SucculentGravy
"Мне пришлось взять кота в полёт, и я могу с уверенностью сказать, что он был самым милым пассажиром в самолёте", — Attallahx.
Фото © Reddit / Attallahx
"Я попросил, чтобы меня посадили рядом с самым милым парнем в самолёте", — bofstein.
Фото © Reddit / bofstein
"Кто-то пришёл на рейс с собакой!" — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Эта собака-поводырь была в самолёте со своим владельцем, и ей разрешили встретиться с капитаном перед взлётом", — lucas1607.
Фото © Reddit / lucas1607
"Кот моего друга Чарли во время своего первого полёта на самолёте!" — TiltingMallard.
Фото © Reddit / TiltingMallard
Reddit / bofstein / laranadiscoteca