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12 ноября, 08:00

10 мохнатых пассажиров самолёта, и такой милоте вы бы точно уступили место у иллюминатора

Присоединяйтесь к нам в увлекательном путешествии вместе с этими мохнатыми пассажирами самолёта! Даже если планов никуда лететь не было, поглядев на этих милашек, они быстро наметятся.

"Встретил этого очень воспитанного путешественника на своём рейсе", — laranadiscoteca.

Фото © Reddit / laranadiscoteca

Фото © Reddit / laranadiscoteca

"Сидел рядом с этой довольной мордочкой по время полёта", — neoinside.

Фото © Reddit / neoinside

Фото © Reddit / neoinside

"Взяла своего кота с собой в самолёт", — InfernoDG.

Фото © Reddit / InfernoDG

Фото © Reddit / InfernoDG

"Этот приятель никогда раньше не летал на самолёте. Думал, он испугается, но ему понравилось!" LittleStJamesBond.

Фото © Reddit / LittleStJamesBond

Фото © Reddit / LittleStJamesBond

"Если я увижу вашу собаку в самолёте, я точно сделаю "буп" ей по носику", — SucculentGravy.

Фото © Reddit / SucculentGravy

Фото © Reddit / SucculentGravy

"Мне пришлось взять кота в полёт, и я могу с уверенностью сказать, что он был самым милым пассажиром в самолёте", — Attallahx.

Фото © Reddit / Attallahx

Фото © Reddit / Attallahx

"Я попросил, чтобы меня посадили рядом с самым милым парнем в самолёте", — bofstein.

Фото © Reddit / bofstein

Фото © Reddit / bofstein

"Кто-то пришёл на рейс с собакой!" пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Эта собака-поводырь была в самолёте со своим владельцем, и ей разрешили встретиться с капитаном перед взлётом", — lucas1607.

Фото © Reddit / lucas1607

Фото © Reddit / lucas1607

"Кот моего друга Чарли во время своего первого полёта на самолёте!" TiltingMallard.

Фото © Reddit / TiltingMallard

Фото © Reddit / TiltingMallard

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

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Reddit / bofstein / laranadiscoteca

Сергей Трофимов
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