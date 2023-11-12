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12 ноября, 07:26

Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в воскресенье

МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в Московском регионе

В Москве и области до конца сегодняшнего дня будет действовать экстренное предупреждение, ожидаются дожди и порывистый ветер. Об этом сообщили в столичном МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение дня до 21:00 12 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 м/с", — уточняется в тексте.

Аналогичная погодная ситуация ожидается и в Московской области. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и держать дистанцию на дороге, а пешеходам — не прятаться от дождя под деревьями и неустойчивыми укрытиями из-за сильного ветра.

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Ранее климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок рассказал, что предстоящая в этом году зима будет мягкой и тёплой, а накроет российские регионы она только к концу ноября.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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