Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в воскресенье
МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в Московском регионе
В Москве и области до конца сегодняшнего дня будет действовать экстренное предупреждение, ожидаются дожди и порывистый ветер. Об этом сообщили в столичном МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение дня до 21:00 12 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 м/с", — уточняется в тексте.
Аналогичная погодная ситуация ожидается и в Московской области. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и держать дистанцию на дороге, а пешеходам — не прятаться от дождя под деревьями и неустойчивыми укрытиями из-за сильного ветра.
Ранее климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок рассказал, что предстоящая в этом году зима будет мягкой и тёплой, а накроет российские регионы она только к концу ноября.
ТАСС / Сергей Бобылев