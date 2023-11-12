Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в воскресенье

В Москве и области до конца сегодняшнего дня будет действовать экстренное предупреждение, ожидаются дожди и порывистый ветер. Об этом сообщили в столичном МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение дня до 21:00 12 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 м/с", — уточняется в тексте.

Аналогичная погодная ситуация ожидается и в Московской области. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и держать дистанцию на дороге, а пешеходам — не прятаться от дождя под деревьями и неустойчивыми укрытиями из-за сильного ветра.