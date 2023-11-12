Синичкин день, День специалиста по безопасности, Зиновий и Зиновия: Праздники и приметы 12 ноября Сегодня, 12 ноября 2023 года, в России отмечается экологический праздник, корни которого уходят глубоко в историю. На этот день также приходится один профессиональный праздник — он посвящён людям, которые в силу должностных обязанностей призваны защищать других. 11 ноября, 21:01 12 ноября отмечается Синичкин день. Фото © Shutterstock

Синичкин день

12 ноября в России отмечается забавный праздник — Синичкин день. Вот несколько фактов о нём: это российский экологический праздник;

отмечается ежегодно 12 ноября, дата не смещается;

учреждён по инициативе Союза охраны птиц России;

к этому дню приурочены конкурсы фотографий, рисунков, а также природоохранные акции.

Синичкин день в России — это праздник, когда в стране чествуют зимних "соседей" — птиц, которые холодное время года проводят в нашей стране. Кроме синиц это, к примеру, щеглы, снегири, сойки, чечётки, свиристели. Пернатым предлагают подкормку, в том числе несолёное сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника, арахис. А ещё к этому празднику организуют для детей экологические конкурсы, проводят различные акции.

Хоть на первый взгляд кажется, что праздник этот новый, на самом деле у него богатая история. Дело в том, что 12 ноября Русская православная церковь чтит память Зиновия Эгейского, православного священномученика. В народе его называли Зиновием-синичником. Считалось, что именно в этот день синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей.

Синицы широко распространены в Центральной и Северной Азии, на Ближнем Востоке и в Европе, это не один вид, а целое семейство. Относятся к воробьинообразным. Есть две версии, почему эти птицы так называются на русском языке. Согласно одной — из-за вкраплений синих перьев, а по другой — из-за издаваемого звука, который на Руси передавали как зинь-зинь. Интересно, что эти маленькие птички способны развивать скорость до 35 км/ч. А ещё они по праву считаются одними из самых активных истребителей вредных насекомых.

День специалиста по безопасности

12 ноября отмечается День специалиста по безопасности. Фото © Shutterstock

12 ноября в России отмечается День специалиста по безопасности. Вот что о нём известно: это неофициальный профессиональный праздник;

появился в 2005 году по инициативе работников отрасли;

отмечается каждый год в фиксированную дату, по календарю не сдвигается.

День специалиста по безопасности в России — это праздник, который может отмечать любой специалист, чья работа так или иначе относится к принятию защитных мер. Безопасность здесь понимается в широком смысле слова: физическая, производственная, защита в киберсфере.

Считается, что этот праздник в России был придуман в 2005 году на одном из интернет-порталов по безопасности. Идея пришлась по душе многим специалистам этой сферы, и дата в календаре, хоть и неофициально, прижилась.

До недавнего времени было устойчивое мнение, что служба безопасности — это трудная доля мужчин. Теперь же представительницы прекрасной половины человечества тоже её успешно осваивают. Например, в России даже проводится конкурс, в рамках которого выбирают "мистера Безопасность" и "мисс Безопасность". Приурочен он традиционно ко Дню специалиста по безопасности. Участие в нём принимают работники силовых министерств, служб безопасности предприятий, компаний, выпускающих технические средства безопасности, проектирующих и устанавливающих охранные системы.

Всемирный день борьбы с пневмонией

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Фото © Shutterstock

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией, который, конечно, не назвать праздником. Рассказываем о нём: это часть международной информационной кампании;

учреждён Глобальной коалицией против детской пневмонии;

цель — повысить осведомлённость жителей разных стран об опасности этого заболевания.

Пневмония — это инфекционное воспаление лёгких. Несмотря на все усилия медиков и учёных, она до сих пор остаётся одним из самых распространённых и опасных заболеваний. От пневмонии в мире ежегодно умирает более 2 млн человек, и большая часть из них — дети.

Основные симптомы пневмонии — лихорадка с температурой тела до 38,0–39,5 °С, кашель, одышка. Иногда это может сопровождаться болью в груди. А ещё больной чувствует слабость, утомляемость, потерю аппетита. Наиболее подвержены пневмонии дети, пожилые, курящие, люди с хроническими заболеваниями лёгких.

Причин развития пневмонии несколько. Прежде всего это бактерии: пневмококк, стафилококк, также атипичные инфекции. А вот спусковым крючком могут быть вирусные инфекции. Вызывая воспаление верхних дыхательных путей, они обеспечивают комфортные условия для таких возбудителей. Поэтому важно вакцинироваться от гриппа и в целом следить за здоровьем, чтобы не давать пневмонии шансов. При первых упомянутых выше симптомах следует обращаться к врачу.

Международный день скороговорок

12 ноября отмечается Международный день скороговорок. Фото © Getty Images / Michael Caulfield Archive / WireImage

12 ноября 2023 года в России отмечается праздник, который в шутку называют ещё Днём логопеда, — Международный день скороговорок. Рассказываем о нём: это интернациональный неофициальный праздник;

разошёлся по миру из Великобритании;

ежегодно отмечается во второе воскресенье ноября;

в 2023 году выпадает на 12 ноября.

Идея Международного дня скороговорок проста: говорить понятно, не шепелявя и не проглатывая звуков, важно не только для артистов или политиков. Каша во рту у любого человека будет мешать окружающим его понимать. А это может помешать карьере, личным отношениям. Средство от такой проблемы придумано давно — это скороговорки. В Британии решили посвятить им целый праздник, в России его теперь тоже отмечают. В школах и вузах проводят занятия, посвящённые этой теме.

Скороговорки по своему эффекту напоминают тренировку спортсмена: мышцы речевого аппарата при постоянном повторении упражнений крепнут, учатся двигаться правильно, в результате человек начинает чётко говорить. Предлагаем не откладывать эту работу в долгий ящик и начать сразу в Международный день скороговорок. Вот несколько примеров для отработки дикции:

Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь.

Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка губа тупа.

Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет, Клара строго карала Карла за кражу коралла.

Кукушка кукушонку купила капюшон. Как в капюшоне он смешон.

Архип осип, Осип охрип.

Приметы 12 ноября

Зиновий и Зиновия

Как упоминалось выше, 12 ноября Русская православная церковь чтит память священномученика Зиновия (который жил в III веке), а вместе с ним и сестры его Зиновии. Проживали в городе Эгеи (Киликия). Когда родители умерли, Зиновий и Зиновия раздали имущество бедным и стали вести богоугодную жизнь. За это Зиновий был избран епископом и, согласно преданию, получил дар исцелять болезни. Однажды был схвачен и подвергнут мучениям, а затем казнён с сестрой.

На Руси этот день (кроме как Зиновий-синичник) называли также Зиновий и Зиновия. Это был праздник рыбаков и охотников. Отправиться за добычей и вернуться домой не с пустыми руками считалось хорошим знаком. Ещё этот день подходил для начала путешествия. В народе верили, что поездка будет в таком случае полезной. Нельзя было отказывать кому-то в помощи. Следовало избегать ссор и плохих мыслей. Запрещено было на Зиновия-синичника выбрасывать остатки еды, их нужно было отдать животным или птицам.

Погодные приметы 12 ноября

Синицы стайками собираются — к скорым холодам.

Синицы расщебетались — к ясным дням.

Снег на Зиновия — к холодной зиме.

Синицы клюют кору с деревьев — к дождям.

Именинники 12 ноября

12 ноября именины может отмечать российский певец, композитор Леонид Агутин. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Сегодня, 12 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр

Артём

Герман

Иосиф

Леонид

Макар

Максим

Марк

Матвей

Пётр

Семён

Степан

Юлиан

Алёна

Анастасия

Елена

Илона. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев