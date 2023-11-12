Названы VPN-сервисы, которые не будут заблокированы в России

Не все VPN-сервисы будут блокироваться в России в соответствии с приказом, вступающим в силу 1 марта 2024 года. Избежать ограничений смогут программы, которые эксперты сочтут безопасными для функционирования Интернета в стране. Об этом сказано в ответе Минцифры РФ на запрос партии "Новые люди".

"На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом 10 правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза", — приводит текст документа РИА "Новости".

Также в ведомстве пояснили, на основании каких показателей планируется измерять уровень угрозы. Программы сочтут опасными, если они предоставят пользователям доступ к заблокированным сайтам и ресурсам, участвующим в информационных войнах против РФ.